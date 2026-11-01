Ngày 1/11, thông tin từ Công an xã Tây Sơn (tỉnh Đắk Lắk) đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Phú Mỡ xác minh, tìm kiếm người thân và bàn giao an toàn một cháu bé khoảng 7 tuổi đi lạc cho gia đình.

Bé 7 tuổi đi lạc được người dân đưa đến Công an.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 30/10, khi đi qua Km19 tuyến đường ĐT646, chị Sô Thị Út (SN 1988, trú tại thôn Suối Ché, xã Tây Sơn) phát hiện một cháu bé đang đứng khóc bên đường, có biểu hiện lo lắng, hoảng sợ.

Nhận thấy cháu bé có dấu hiệu đi lạc, chị Út chủ động dừng xe hỏi thăm, tìm cách liên hệ với gia đình. Tuy nhiên, do còn nhỏ, cháu chưa thể cung cấp rõ địa chỉ nhà và thông tin người thân.

Lo ngại cháu bé gặp nguy hiểm nếu tiếp tục ở một mình trên đường, chị Út đã đưa cháu đến trụ sở Công an xã Tây Sơn gần đó để nhờ hỗ trợ tìm gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tây Sơn đã ân cần hỏi han, động viên, chăm sóc để cháu ổn định tinh thần. Đồng thời, đơn vị khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp với Công an xã Phú Mỡ và đăng tải thông báo tìm người thân trên các kênh thông tin của đơn vị.

Nhờ sự phối hợp giữa hai đơn vị, Công an xã Tây Sơn đã liên hệ được với gia đình cháu bé. Khi người thân đến trụ sở, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin và hoàn tất thủ tục bàn giao cháu về với gia đình an toàn.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm của chị Sô Thị Út cùng sự tận tình của lực lượng Công an đã giúp cháu bé sớm đoàn tụ với người thân, tránh những nguy cơ mất an toàn khi đi lạc trên đường.

Công an khuyến cáo phòng tránh trẻ đi lạc Qua vụ việc, Công an xã Tây Sơn khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, trông coi trẻ nhỏ, không để các em tự ý đi một mình, đặc biệt tại các tuyến đường giao thông hoặc nơi đông người. Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ ghi nhớ tên, địa chỉ, số điện thoại người thân và cách tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị lạc. Khi phát hiện trẻ đi lạc, người dân cần đưa trẻ đến nơi an toàn, nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương gần nhất để hỗ trợ tìm gia đình, tránh để trẻ tự di chuyển và gặp nguy hiểm.