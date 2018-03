Bé 24 tháng tuổi tử vong vì sặc cháo ở điểm giữ trẻ không phép

Bé trai T.M.T (2 tuổi), ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX An Nhơn (Bình Định) tử vong sau khi bị sặc cháo tại 1 điểm giữ trẻ.

Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé T.M.T (2 tuổi), ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX An Nhơn (Bình Định).

Theo tin trên báo Dân Việt, cách đây hơn 20 ngày, vợ chồng anh Tô Văn Thanh (33 tuổi, cha bé T.) đã gửi bé T. ở điểm giữ trẻ Mai Anh, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

Sáng 23/3, anh nhận được cuộc gọi từ cô giáo nhà trẻ, thông báo cháu T. bị sặc cháo, yêu cầu cha mẹ đến đưa về.

Khi đến đón con, anh Thanh thấy tay chân con cháu dính đầy cháo. Ẵm con trai lên thì phát hiện mặt bé tím ngắt, không còn thở. Ngay lập tức, vợ chồng anh Thanh đưa cháu lên Trung tâm Y tế TX An Nhơn cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Người thân cháu T tụ tập ở Trung tâm Y tế TX An Nhơn theo dõi vụ việc. Ảnh: Dân Việt.

VTC News đưa tin, ngay sau sự việc xảy ra, Hội đồng Pháp y tỉnh Bình Định phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương đến khám nghiệm pháp y và làm rõ nguyên nhân.

Ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước thông tin, cơ sở giữ trẻ Mai Anh của bà Kim Trúc Phương từng bị cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản đình chỉ hoạt động.

"Dù đã bị đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện nhưng cơ sở này vẫn hoạt động lén lút. Vị họ đóng cửa nên chính quyền địa phương không phát hiện việc cơ sở này đã lén lút hoạt động trở lại", ông Tân nói.

