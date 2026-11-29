Theo PEOPLE, khoảng 18h30 ngày 26/11 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ khẩn cấp nhận được tin báo về một vụ nghi đuối nước tại ngôi nhà trên đường Rainbow Boulevard, thành phố Lake Havasu, bang Arizona (Mỹ).

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng xác định một bé 18 tháng tuổi đã rơi xuống hồ bơi và chìm dưới nước trong thời gian dài. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua điều tra, cảnh sát nhận định Damian Trumble (29 tuổi), cha của đứa trẻ, là người duy nhất ở cùng bé vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Ảnh minh họa.

Theo cảnh sát, trong lúc Trumble đang ngủ, đứa trẻ đã tiếp cận hồ bơi và rơi xuống nước. Một khoảng thời gian dài trôi qua trước khi nạn nhân được phát hiện và lực lượng cấp cứu được gọi đến.

Trumble sau đó bị bắt giữ vì tình nghi vô ý gây chết người do bất cẩn và ngược đãi trẻ em. Theo Fox 10 Phoenix, người đàn ông này còn có hai lệnh bắt giữ chưa được thi hành.

Theo AZ Family, Trumble bị tạm giam với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là 15.000 USD và sau đó được chuyển giao cho Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Mohave.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân khiến Trumble ngủ vào thời điểm con gặp nạn, đồng thời kêu gọi những người có thông tin liên quan đến vụ việc phối hợp với cơ quan chức năng.

Danh tính của nạn nhân chưa được công bố.

Ngày 28/11, Sở Cảnh sát thành phố Lake Havasu và Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Mohave chưa phản hồi đề nghị cung cấp thông tin từ PEOPLE.