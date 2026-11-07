Bé 17 ngày tuổi sốc sốt xuất huyết: Đừng bỏ qua những biểu hiện khác thường

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết vừa cứu một bé trai mới 17 ngày tuổi bị sốc sốt xuất huyết. Trẻ nhập viện sau hai ngày sốt không liên tục, giật mình khi ngủ và nổi mẩn. Sang ngày thứ ba của bệnh, tình trạng nặng lên với biểu hiện lừ đừ, tay chân lạnh và huyết áp giảm.

Sau 72 giờ điều trị tích cực, sức khỏe trẻ cải thiện, đã tỉnh táo và bú khá hơn.

Bệnh nhi trong vụ việc được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Không nên đợi đủ những dấu hiệu quen thuộc

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, biểu hiện sốt xuất huyết ở trẻ sơ sinh có thể không điển hình, dễ nhầm với bệnh khác. Sốc ở lứa tuổi này không thường gặp nhưng vẫn có thể diễn biến nghiêm trọng. Khi trẻ sơ sinh sốt hoặc có bất thường sức khỏe, gia đình cần đưa đến cơ sở có chuyên khoa sơ sinh để khám.

Điểm cần rút ra từ ca bệnh là giới hạn của việc tự nhận diện bệnh tại nhà. Phụ huynh không phải chờ một tổ hợp triệu chứng giống những mô tả từng đọc rồi mới đưa con đi khám. Với trẻ rất nhỏ, ghi nhận diễn biến và cung cấp đầy đủ thông tin cho bác sĩ hữu ích hơn việc cố tự xác định tên bệnh.

Cũng trong ngày 6.11, số liệu công bố tại hội nghị khoa học về sốt xuất huyết cho thấy cả nước ghi nhận 170.684 ca mắc và 21 trường hợp tử vong trong 10 tháng đầu năm 2026. Bệnh lưu hành quanh năm và đã xuất hiện tại những địa bàn miền núi phía Bắc trước đây ít ghi nhận ca bệnh.

Hạ sốt chưa đủ để yên tâm

Một lưu ý khác được GS.TS Nguyễn Văn Kính nêu tại hội nghị là thời điểm hạ sốt. Thân nhiệt trở về bình thường có thể trùng với giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết, thay vì đồng nghĩa người bệnh đã khỏi. Người từng mắc cũng vẫn có thể mắc lại do virus Dengue có nhiều tuýp.

Những thông tin này cho thấy việc theo dõi bệnh không nên dừng ở một lần đo nhiệt độ. Diễn biến tổng thể và lịch tái khám theo hướng dẫn của cơ sở điều trị cần được coi trọng, đặc biệt khi người bệnh còn nhỏ.

Ở khâu phòng ngừa, các chuyên gia nhấn mạnh cần xử lý nơi muỗi sinh sản như vật dụng đọng nước, chậu cây và phế thải; phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành chưa giải quyết được toàn bộ nguy cơ.

Với mỗi gia đình, phòng sốt xuất huyết vì thế là việc duy trì thường xuyên quanh nơi ở, đồng thời nhận biết lúc cần tìm sự trợ giúp y tế. Ca bệnh ở trẻ 17 ngày tuổi nhắc về sự thận trọng đó bằng một tình huống cụ thể: tuổi còn quá nhỏ không phải lý do để loại trừ nguy cơ.