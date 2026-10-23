Bé 16 tháng viêm phổi sau uống nhầm dầu thắp đèn thờ

Chai dầu dưới chân tủ thờ khiến trẻ nhập viện

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa tiếp nhận bé trai 16 tháng tuổi do uống nhầm dầu thắp đèn thờ.

Theo người bố, khi đang làm việc nhà, anh nghe con khóc thét nên vội chạy vào kiểm tra. Bên cạnh trẻ là chai nhựa chứa dầu thắp màu đỏ, thường được đặt dưới chân tủ thờ, đã bị bật nắp. Miệng bé nồng nặc mùi dầu.

Ngay sau đó, trẻ ho nhiều, nôn ói, mệt lả. Gia đình nhanh chóng đưa con đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Các bác sĩ thăm khám, đánh giá tình trạng bệnh nhi, tiến hành xử trí cấp cứu, truyền dịch và sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị. Trẻ có biểu hiện sốt; kết quả thăm khám lâm sàng và xét nghiệm ghi nhận dấu hiệu viêm phổi do hít phải dầu thắp.

Bệnh nhi ngộ độc dầu thắp phải nhập viện cấp cứu - Ảnh minh họa BVCC

Gây nôn dễ suy hô hấp và tử vong

BS.CKI. Nguyễn Hồng Nhung, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cảnh báo, biến chứng nguy hiểm nhất khi trẻ uống nhầm dầu thắp là suy hô hấp – nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong.

Theo bác sĩ Nhung, xử trí ngộ độc dầu thắp có những điểm khác với các loại ngộ độc thông thường. Người chăm sóc tuyệt đối không gây nôn hoặc móc họng trẻ.

Dầu thắp chứa hydrocarbon dễ bay hơi, có sức căng bề mặt thấp nên dễ xâm nhập đường thở trong quá trình uống hoặc khi nôn. Khi vào phổi, dầu có thể lan nhanh, gây tổn thương niêm mạc, viêm phổi, xẹp phổi và có thể dẫn đến hoại tử mô phổi.

Vì vậy, cố làm trẻ nôn để “tống chất độc ra ngoài” có thể khiến dầu lọt vào đường thở, làm tổn thương phổi nặng hơn. Khuyến cáo của Bệnh viện Nhi Philadelphia, Mỹ, cũng nhấn mạnh không ép người uống phải hydrocarbon nôn vì làm tăng nguy cơ hóa chất xâm nhập đường thở. Children's Hospital of Philadelphia

Tổn thương phổi do hydrocarbon là tình trạng viêm do hóa chất, không đồng nghĩa với nhiễm khuẩn phổi. Các biểu hiện hô hấp có thể xuất hiện muộn trong những giờ đầu sau phơi nhiễm, do đó không nên chỉ dựa vào việc trẻ tạm thời bớt ho để cho rằng đã an toàn. rch.org.au

Ngăn tai nạn từ nơi cất giữ hóa chất

Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, uống nhầm hóa chất, xăng dầu, thuốc là tai nạn sinh hoạt nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Trong trường hợp này, chai dầu đặt dưới chân tủ thờ nằm ngay trong khu vực trẻ có thể tiếp cận.

Để phòng tránh, gia đình cần cất dầu thắp, hóa chất và thuốc ở nơi trẻ không với tới, ưu tiên tủ có khóa. Không dùng chai nước uống, chai sữa hoặc vật dụng đựng thực phẩm để chứa hóa chất, tránh gây nhầm lẫn.

Người lớn cần kiểm tra nơi cất giữ sau mỗi lần sử dụng, đóng kín nắp và đưa sản phẩm về đúng vị trí. Việc giám sát trẻ phải đi cùng sắp xếp môi trường an toàn, nhất là tại khu vực thờ cúng, bếp và nơi chứa đồ dùng gia đình.

Cách xử lý khi phát hiện trẻ uống nhầm dầu thắp

- Tuyệt đối không móc họng, gây nôn.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí.

- Báo rõ thời điểm phát hiện, loại dầu và các biểu hiện của trẻ.

- Không trì hoãn đi khám khi trẻ ho nhiều, nôn ói, mệt lả hoặc khó thở.

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