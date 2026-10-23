Bé 13 tuổi ho kéo dài hơn 3 năm, bác sĩ phát hiện dị vật nhựa trong phế quản

Dị vật nhựa bị "bỏ quên" hơn 3 năm trong đường thở

Theo thông tin từ Bệnh viện Phổi Trung ương, các triệu chứng của bệnh nhi bắt đầu từ năm 2023 với biểu hiện tức ngực phải, ho khạc đờm xanh vàng và sốt từng cơn. Khi đó, trẻ được đưa đến một bệnh viện tư thăm khám, chụp X-quang và chẩn đoán viêm phổi thùy.

Sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh cải thiện, trẻ hết sốt, không còn ho và khó thở. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau, trẻ lại xuất hiện triệu chứng ho có đờm dù không sốt.

Hình ảnh dị vật trong phế quản bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Tại một bệnh viện, kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy tổn thương viêm phổi thùy kèm xẹp phổi. Bệnh nhi được điều trị nội trú một tuần, các triệu chứng cải thiện nhưng tổn thương phổi vẫn tồn tại. Tình trạng này sau đó được nhận định là xẹp phổi bẩm sinh. Trong thời gian tiếp theo, trẻ chỉ thỉnh thoảng ho nên gia đình chưa phát hiện nguyên nhân bất thường.

Một tuần trước khi nhập viện Bệnh viện Phổi Trung ương, trẻ tiếp tục ho khạc đờm, cảm giác tức nặng ngực, nhưng không sốt và không khó thở.

Qua thăm khám và xem lại các phim X-quang trước đây, các bác sĩ Khoa Nhi nhận thấy tổn thương phổi của bệnh nhi tái diễn tại cùng một vị trí ở phổi phải. Đây là dấu hiệu khiến các bác sĩ đặt vấn đề về một nguyên nhân gây cản trở đường thở tại chỗ, thay vì chỉ nghĩ đến nhiễm trùng thông thường.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ghi nhận tình trạng xẹp nhu mô thùy dưới phổi phải, kèm giãn phế quản và ứ dịch tại các phế quản tương ứng.

Dị vật được lấy ra, giải phóng tình trạng bít tắc đường thở cho trẻ. Ảnh: BVCC

Từ những bất thường này, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật đường thở bị bỏ quên. Sau khi hội chẩn với các chuyên gia nội soi phế quản, bệnh nhi được chỉ định nội soi để xác định nguyên nhân.

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ Khoa Nội soi Chẩn đoán và Can thiệp phát hiện một dị vật nhựa nằm sâu trong phế quản thùy dưới phổi phải. Khu vực xung quanh dị vật có tình trạng niêm mạc tăng sinh, phù nề và rất dễ chảy máu.

Bằng kỹ thuật chuyên môn và thao tác thận trọng, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã gắp thành công dị vật ra ngoài, giải phóng tình trạng bít tắc đường thở, đồng thời hút sạch đờm mủ trong phế quản.

Sau can thiệp, các triệu chứng ho và tức ngực của bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Trẻ tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng nhằm đánh giá mức độ tổn thương phổi và có hướng điều trị tiếp theo.

Ho kéo dài, viêm phổi tái diễn cần tìm nguyên nhân

TS.BS Nguyễn Thị Hằng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, dị vật đường thở có thể khó phát hiện do triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý như viêm phổi kéo dài, lao phổi hoặc khối u phổi. Điều này càng gây khó khăn ở trẻ em, đặc biệt khi không khai thác được tiền sử hóc, sặc dị vật.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Hằng, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật đường thở có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi tái diễn, áp xe phổi và xẹp phổi.

Dị vật đã nằm trong phế quản bệnh nhi suốt 3 năm gây nhiều triệu chứng hô hấp. Ảnh: BVCC

Qua trường hợp bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo cần chủ động tìm nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở, trong đó có dị vật phế quản, ở những trẻ có tổn thương viêm phổi hoặc xẹp phổi kéo dài, tái diễn tại cùng một vị trí.

Phụ huynh cần lưu ý khi trẻ ho kéo dài, ho khạc đờm, đau hoặc tức ngực, đặc biệt khi điều trị viêm phổi nhiều ngày nhưng tổn thương không cải thiện hoặc liên tục tái phát. Trong những trường hợp này, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, đánh giá đầy đủ và thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm xác định nguyên nhân.

Việc phát hiện sớm dị vật đường thở không chỉ giúp giải quyết tình trạng tắc nghẽn mà còn góp phần hạn chế những tổn thương phổi kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe và chức năng hô hấp của trẻ.