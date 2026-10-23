Bé 13 tuổi bị dị vật nhựa mắc kẹt trong phế quản suốt hơn 3 năm

Dị vật nằm trong phế quản. (Ảnh: BVCC)

Nhiều năm điều trị viêm phổi, không phát hiện dị vật trong phế quản

Bệnh viện Phổi Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhi 13 tuổi, trú tại Hà Nội, có dị vật nhựa mắc kẹt sâu trong phế quản thùy dưới phổi phải suốt hơn 3 năm.

Theo thông tin từ bệnh viện, từ năm 2023, bệnh nhi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tức ngực phải, ho khạc đờm xanh vàng và sốt từng cơn. Gia đình đưa trẻ đến một bệnh viện tư thăm khám, được chỉ định chụp X-quang và chẩn đoán viêm phổi thùy.

Sau một tuần điều trị, trẻ hết sốt, không còn ho và khó thở. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng sau, bệnh nhi tiếp tục ho có đờm, không sốt. Gia đình đưa trẻ đến một bệnh viện khác kiểm tra.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy tình trạng viêm phổi thùy kèm xẹp phổi. Sau một tuần điều trị nội trú, các triệu chứng có cải thiện nhưng tổn thương phổi vẫn tồn tại. Thời điểm đó, trẻ được kết luận xẹp phổi bẩm sinh.

Trong thời gian tiếp theo, bệnh nhi chỉ thỉnh thoảng xuất hiện triệu chứng ho nên gia đình không phát hiện bất thường.

Một tuần trước khi nhập viện tại Bệnh viện Phổi Trung ương, trẻ xuất hiện tình trạng ho khạc đờm, tức nặng ngực nhưng không sốt, không khó thở.

Qua thăm khám và xem lại các phim X-quang trước đó, bác sĩ Khoa Nhi nhận thấy tổn thương phổi của trẻ tái diễn nhiều lần tại cùng một vị trí ở phổi phải.

Bệnh nhi được chỉ định chụp cắt lớp vi tính lồng ngực. Kết quả ghi nhận hình ảnh xẹp nhu mô thùy dưới phổi phải, kèm giãn và ứ dịch các phế quản thùy tương ứng.

Từ những dấu hiệu này, bên cạnh điều trị tình trạng nhiễm trùng, các bác sĩ đặt nghi vấn có nguyên nhân gây cản trở đường thở tại chỗ, trong đó không loại trừ khả năng dị vật phế quản bị bỏ quên.

Sau khi hội chẩn với các chuyên gia nội soi phế quản, ê-kíp thống nhất thực hiện nội soi để xác định nguyên nhân tổn thương kéo dài.

Gắp thành công dị vật nhựa nằm sâu trong phế quản

Trong quá trình nội soi, các bác sĩ Khoa Nội soi Chẩn đoán và Can thiệp phát hiện một dị vật nhựa nằm sâu tại phế quản thùy dưới phổi phải.

Đáng chú ý, khu vực quanh dị vật xuất hiện tình trạng niêm mạc tăng sinh, phù nề và rất dễ chảy máu, gây khó khăn cho quá trình can thiệp.

Bằng kỹ thuật nội soi phế quản, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra ngoài, giải phóng tình trạng bít tắc đường thở, đồng thời hút sạch đờm mủ trong phế quản cho bệnh nhi.

Sau can thiệp, các triệu chứng ho và tức ngực của trẻ cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhi tiếp tục được phục hồi chức năng, đánh giá tổn thương phổi và điều trị.

Chia sẻ sau khi con được can thiệp thành công, mẹ bệnh nhi cho biết gia đình rất vui mừng khi các bác sĩ tìm ra nguyên nhân thực sự khiến trẻ bị bệnh kéo dài. Gia đình gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã tận tình thăm khám, điều trị, giúp trẻ từng bước hồi phục sức khỏe.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Cảnh giác với tình trạng viêm phổi, xẹp phổi kéo dài ở trẻ

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Phổi Trung ương, dị vật đường thở thường khó phát hiện do các triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với viêm phổi kéo dài, lao phổi hoặc khối u phổi.

Đặc biệt, ở trẻ em, việc khai thác tiền sử hóc, sặc dị vật gặp nhiều khó khăn, khiến nguyên nhân gây bệnh có thể bị bỏ sót trong thời gian dài.

“Nếu không được phát hiện sớm, trẻ có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi tái diễn, áp xe phổi, xẹp phổi”, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cảnh báo.

Tại Bệnh viện Phổi Trung ương, các bác sĩ đã xử trí thành công nhiều trường hợp dị vật đường thở phức tạp, trong đó có những trường hợp dị vật nằm sâu trong phế quản và bị bỏ quên trong thời gian dài.

Từ trường hợp bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo cần chủ động tìm nguyên nhân gây tắc nghẽn đường thở, bao gồm cả dị vật phế quản, ở những trẻ có tổn thương viêm phổi hoặc xẹp phổi kéo dài.

Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có biểu hiện ho kéo dài, đau ngực, khạc đờm hoặc điều trị viêm phổi nhiều ngày nhưng không cải thiện. Trong những trường hợp này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, xác định nguyên nhân và can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm do dị vật đường thở gây ra.