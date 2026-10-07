Bé 11 tuổi phát hiện mắc thoát vị đĩa đệm từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bé trai 11 tuổi phát hiện thoát vị đĩa đệm sau khi chơi đùa

Nam, 11 tuổi, sau khi chơi đùa với anh trai bắt đầu thấy đau vùng lưng kèm tê bì. Các triệu chứng tăng dần khiến gia đình đưa bé đi khám. Kết quả chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy Nam bị thoát vị đĩa đệm đốt sống L5S1, vị trí khớp nối giữa đốt sống thắt lưng thứ 5 và đốt sống cùng thứ nhất, chèn ép vào rễ thần kinh.

Tình trạng này giải thích các triệu chứng đau vùng thắt lưng dưới, đặc biệt khi khom cúi người hoặc vận động mạnh, kèm tê bì lan xuống chân trái.

"Đây là trường hợp mắc thoát vị đĩa đệm nhỏ tuổi nhất mà bác sĩ từng tiếp nhận", ThS.BS Đàng Quốc Duận, khoa Phẫu thuật Cột sống, cho biết. Theo bác sĩ, thoát vị đĩa đệm chủ yếu xảy ra ở người trưởng thành do quá trình lão hóa và đang có xu hướng trẻ hóa, nhưng mắc bệnh ở độ tuổi 11 như trường hợp của Nam là ít gặp.

Vị trí khối thoát vị chèn ép thần kinh của Nam trên phim chụp MRI. Ảnh: BVCC

Vì sao trẻ 11 tuổi có thể bị thoát vị đĩa đệm?

Ở trẻ em, thoát vị đĩa đệm thường xảy ra do chấn thương hoặc liên quan đến lối sống ít vận động, ngồi học và sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài với tư thế sai. Lực tác động mạnh hoặc áp lực tĩnh kéo dài có thể làm rách vòng sợi đĩa đệm, khiến nhân nhầy thoát ra ngoài, chèn ép dây thần kinh gây đau và tê chân.

Trường hợp của Nam, theo bác sĩ Duận, nhiều khả năng liên quan đến sự tích lũy vi chấn thương. Trong quá trình sinh hoạt, vui chơi hàng ngày, bệnh nhi có thể đã gặp những tổn thương nhỏ nhưng chưa được phát hiện. Khi đó, các gân cơ cột sống vẫn còn khỏe để bù trừ chức năng nên chưa xuất hiện triệu chứng.

Đến khi gặp một va chạm mạnh trong lúc vui chơi, cột sống bị tác động mạnh làm rách bao xơ đĩa đệm, khiến nhân nhầy thoát ra ngoài và chèn ép thần kinh.

Thoát vị đĩa đệm ở trẻ có thể gây biến chứng gì?

Nếu để lâu, khối thoát vị đĩa đệm có thể chèn ép rễ thần kinh hoặc tủy sống ở mức độ nặng, gây ra các biến chứng nghiêm trọng như yếu, liệt chi, teo cơ, rối loạn tiểu tiện, biến dạng cột sống vĩnh viễn và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Tình trạng của Nam được phát hiện sớm nên bệnh nhi được điều trị bảo tồn, chưa cần phẫu thuật can thiệp. Nam sử dụng thuốc và được hướng dẫn các bài tập vật lý trị liệu.

Sau hơn một tháng điều trị kết hợp tránh các thao tác mạnh để đĩa đệm có thời gian hồi phục, Nam tái khám với tình trạng phục hồi tốt, không còn cảm giác tê bì và mức độ đau giảm.

Trẻ bị thoát vị đĩa đệm cần lưu ý gì?

Bác sĩ Duận cho biết, đĩa đệm một khi đã tổn thương thì khó phục hồi lại như ban đầu. Do đó, trong sinh hoạt hàng ngày, Nam cần tránh các môn thể thao cường độ cao hoặc các tư thế khom cúi người để hạn chế nguy cơ đĩa đệm tiếp tục bị tổn thương.

Gia đình nên khuyến khích Nam vận động thường xuyên với các bài tập phù hợp giúp giãn cơ lưng và tăng cường sức mạnh các nhóm cơ lõi như đu xà, bơi lội, pilates, đạp xe tại chỗ… Khi nhóm cơ này khỏe mạnh sẽ tạo thành "bộ khung" vững chắc, giúp chống đỡ, giữ thăng bằng và ổn định cột sống trong các hoạt động hàng ngày.

Nhờ đó, áp lực lên đĩa đệm tổn thương được giảm bớt, đặc biệt khi Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chiều cao và cân nặng không ngừng tăng lên.

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ em thường chưa nhận thức rõ về sức mạnh cũng như giới hạn của cơ thể, trong khi hệ cơ xương khớp chưa phát triển toàn diện nên dễ gặp chấn thương. Phụ huynh cần chú ý quan sát trẻ khi chạy nhảy, vui chơi hoặc tham gia các hoạt động thể thao.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau lưng kéo dài, tê bì hoặc đau lan xuống chân, đặc biệt sau va chạm hay vận động mạnh, gia đình nên đưa trẻ đi khám sớm để được đánh giá và điều trị kịp thời, phòng tránh những biến chứng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất sau này.