Thiếu tướng Trần Thanh Đức - Thành ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM chủ trì hội nghị.

Đấu tranh 11 chuyên án, xử lý 360 vụ án

Nổi bật trong năm, BĐBP TP.HCM chủ trì, phối hợp đấu tranh, bắt giữ và xử lý 11 chuyên án với 78 đối tượng, 8 phương tiện; đồng thời xử lý 360 vụ với 450 đối tượng, 13 tổ chức và 45 phương tiện.

Qua công tác đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm 28.852,1593 gam Methamphetamine; 1.159.252,200 gam Ketamine; 16 gam cần sa; 14 bánh heroin; 6.041 viên thuốc lắc và 100 gói nước vui.

Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện, thu giữ 124.740kg phân Ure; 189.856 lít dầu; 18.290kg sắt; 2.608,37m³ cát biển; 90 tờ tiền giả; 12.960kg dầu bôi trơn; 94 mặt hàng nhập khẩu; 130.970kg hóa chất cùng một số tang vật khác.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức Phát biểu chỉ đạo.

Từ kết quả xử lý các vụ việc, BĐBP TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính và bán tang vật, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 7 tỷ đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị còn chú trọng công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trong năm, BĐBP TP.HCM chủ trì, phối hợp tổ chức hiệu quả các chương trình an sinh xã hội như “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”; nhận đỡ đầu 96 học sinh cùng nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Trao thưởng cho các cá nhân.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ năm 2027

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Đức ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Trần Thanh Đức yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, mục tiêu, đối tượng; chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện đúng quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm soát biên phòng.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức trao thưởng cho các tập thể.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị giữ vững đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời, tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biên phòng năm 2027.

BĐBP Thành phố phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công chuyên án 126MT, tang vật thu giữ khoảng 1,16 tấn ketamine.

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM công bố các quyết định khen thưởng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, trao thưởng cho 8 tập thể và 11 cá nhân thuộc đơn vị.

Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM cũng trao thưởng cho 53 tập thể và 401 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.