BĐBP TP.HCM nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu qua diễn tập

Dự và chỉ đạo diễn tập có Thiếu tướng Trần Thanh Đức - Thành ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

Cuộc diễn tập có đề mục “Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) làm nhiệm vụ A3, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu bảo vệ Đồn”.

3 giai đoạn gồm: chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu bảo vệ Đồn.

Hoạt động này nhằm nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy và khả năng thực hành chuyển trạng thái SSCĐ của người chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ; đồng thời kiểm tra khả năng xử lý các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trần Thanh Đức nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các phương án, kế hoạch, hệ thống văn kiện tác chiến sát với thực tế nhiệm vụ của đơn vị.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo diễn tập, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ tham gia đã hoàn thành các nội dung theo đúng ý định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM tặng giấy khen cho 4 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến thuật cấp Đồn Biên phòng năm 2026.

Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM tặng quà cho các tập thể tham gia diễn tập.