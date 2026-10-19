BĐBP TP.HCM họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt có Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM, cùng các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ trong đơn vị.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên đã ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định những đóng góp quan trọng của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt.

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP TP.HCM luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Dù ở từng vị trí công tác, các hội viên đều tích cực học tập, rèn luyện, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, hội viên phụ nữ còn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, chăm lo đời sống gia đình, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Hội LHPN BĐBP Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP thành phố đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để hội viên phát huy năng lực, sở trường, tích cực học tập, rèn luyện và cống hiến.

Đồng thời, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng, ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết cho hội viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giao lưu thi đấu pickleball giữa hội viên phụ nữ với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần tiếp tục phát huy phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, chủ động đổi mới, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các hội viên cần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái.

Sau buổi họp mặt, Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM tổ chức giao lưu thể thao pickleball giữa hội viên phụ nữ với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Tiến - Phó Chính uỷ Ban Chỉ huy BĐBP TP.HCM trao thưởng cho các cặp thi đấu thể thao.

Hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, tạo cơ hội để các thành viên giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, đồng thời nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Buổi họp mặt là dịp tôn vinh những đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP TP.HCM, qua đó tiếp thêm động lực để chị em tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực thi đua, rèn luyện, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.