BĐBP TP Cần Thơ trao quyết định công tác cán bộ

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố trao quyết định cho các đồng chí sĩ quan.

Dự hội nghị trao quyết định có Thủ trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố; chỉ huy các Phòng, ban, các đơn vị cơ sở cùng các đồng chí cán bộ nhận quyết định.

Tại hội nghị Ban chỉ hủy BĐBP TP Cần Thơ đã công bố, trao quyết định điều động của Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho 6 đồng chí sĩ quan nhận nhiệm vụ công tác tại các đồn Biên phòng thuộc Ban chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định điều động, bổ nhiệm đợt này.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cương vị đảm nhiệm, đề nghị các đồng chí tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt; làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy đơn vị, cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ; xây dựng ý thức lề lối tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật; đoàn kết nội bộ, gắn bó mật thiết bà con nhân dân trên địa bàn biên giới biển.

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất người quân nhân cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.