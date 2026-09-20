BĐBP tỉnh Cao Bằng: Tăng cường tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc cho giáo viên, học sinh

Tại Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với Trường THPT Trà Lĩnh tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền Ba văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc cho 705 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Trường THPT Trà Lĩnh tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền Ba văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh.

Trước đó, ngày 17/9/2026, Đồn Biên phòng Ngọc Côn phối hợp với Trường THPT Thông Huề tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc cho 420 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Thông qua các chương trình ngoại khóa, cán bộ, giáo viên và học sinh được cung cấp những kiến thức cơ bản về đường biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới và những nội dung quan trọng của Ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Ngọc Côn phối hợp với Trường THPT Thông Huề tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền Ba văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Việc đưa nội dung tuyên truyền pháp luật về biên giới vào trường học bằng hình thức ngoại khóa sinh động, gần gũi góp phần giúp học sinh hiểu đúng, nhớ lâu, nâng cao ý thức trách nhiệm, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và cộng đồng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về biên giới quốc gia.

Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời góp phần xây dựng thế hệ trẻ khu vực biên giới có nhận thức đầy đủ về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trách nhiệm chung tay xây dựng biên giới Việt Nam – Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.