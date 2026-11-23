Theo đó, các đơn vị tổ chức kiểm tra Bài 2 súng tiểu liên STV-215 – bắn mục tiêu ẩn hiện, vận động ở địa hình đồng bằng, trung du ban ngày và ban đêm đối với 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan – binh sĩ và Bài 2 súng ngắn K54 – bắn nhanh, chính xác mục tiêu ẩn, hiện bất ngờ ban ngày đối với đối tượng sĩ quan.

Quá trình kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, chiến thuật và quy tắc an toàn trong huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật. Kết quả chung đạt loại Khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ, kỹ năng sử dụng vũ khí, khả năng thực hành bắn súng của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.