BĐBP Quảng Trị hỗ trợ tàu chở hàng của Singapore cập bến an toàn trong điều kiện thời tiết xấu

Cụ thể, vào lúc 15 giờ ngày 9/11, tàu Seatrek (Singapore) do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng, nhập cảnh ngày 22/10/2026. Trên thuyền có 21 thuyền viên. Đến 19 giờ ngày 5/11/2026, thuyền chở 60.680 tấn than cập cầu cảng và bốc dỡ hàng hóa tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch (Quảng Trị).

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp khắc phục sự cố cho tàu chở hàng ngoại quốc. Ảnh: Đồn Biên phòng Roòn

Tại đây, trong quá trình neo đậu, tàu đã bị đứt hệ thống dây buộc neo vào bờ do mưa to, gió lớn, sóng dâng cao, gây mất an toàn nghiêm trọng đến người và tài sản.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Roòn triển khai tổ công tác gồm các cán bộ có kinh nghiệm, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại Cảng than nhiệt điện tăng cường chằng chống gia cố thêm dây neo để đảm bảo an toàn cho tàu.

Sau nhiều giờ khắc phục trước thời tiết sóng to, gió lớn, các lực lượng đã khắc phục xong dây neo, đảm bảo tàu an toàn, nổ máy hoạt động trở lại.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng cho biết sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với thuyền trưởng để nắm, cập nhật tình hình đồng thời trao đổi thông tin với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 để có phương án hỗ trợ khi có tình huống xảy ra.