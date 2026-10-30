BĐBP Quảng Ninh phối hợp cứu nạn thuyền viên tàu cá bị đâm chìm

Khoảng 10 giờ 42 phút ngày 30/10, tại vùng biển giáp ranh Hải Phòng và Quảng Ninh, tàu hàng AROSA mang quốc tịch Liberia, hành trình từ Singapore về cảng Hòn Gai để trả hàng, đã đâm va với tàu cá mang số hiệu HP 90880TS. Vị trí xảy ra tai nạn cách đảo Long Châu khoảng 2 hải lý về phía Đông.

BĐBP phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đưa những người được cứu lên bờ

Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm, 6 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai và Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh, nhanh chóng triển khai phương tiện, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, hoa tiêu Quảng Ninh và Cảng Hòn Gai tổ chức cứu nạn.

Các lực lượng khẩn trương tiếp cận hiện trường, phối hợp tìm kiếm, các thuyền viên gặp nạn. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Quảng Ninh, đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phối hợp tổ chức cứu nạn.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đưa những người được cứu lên bờ để cấp cứu. Công tác cứu nạn được triển khai với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhằm kịp thời xử lý tình huống tai nạn hàng hải và bảo đảm việc tiếp nhận, chăm sóc các nạn nhân.

Các lực lượng chức năng phối hợp đưa thuyền viên đến Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Quảng Ninh, vụ tai nạn khiến 1 thuyền viên tử vong. Năm thuyền viên còn lại bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng và 2 người bị thương nhẹ. Tàu cá HP 90880TS bị chìm.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng đưa thuyền viên lên bờ, bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh để chăm sóc, cứu chữa.

Theo báo cáo, tổng số lực lượng tham gia xử lý vụ việc là 74 người, gồm lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng, đội liên ngành cứu hộ, cứu nạn trên biển, công an, y tế, kiểm ngư và người dân.

Trong đó, lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có 32 người, bao gồm 12 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng; lực lượng công an có 10 người, y tế 6 người, kiểm ngư 8 người và các lực lượng khác, gồm người dân, có 18 người.

Các lực lượng sử dụng 3 xuồng, 2 tàu và 1 tàu quân y phục vụ công tác cứu nạn.

Hiện, các cơ quan chức năng thực hiện những công việc tiếp theo theo quy định đối với vụ tai nạn hàng hải.