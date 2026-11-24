Chiều 23/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2026. Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố điều hành thảo luận đánh giá những tồn tại, hạn chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác biên phòng năm 2027

Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2026 là kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm. BĐBP thành phố đã chủ trì bắt giữ, xử lý 227 vụ với 304 đối tượng và 215 phương tiện vi phạm; khởi tố, xử lý hình sự 20 vụ với 41 đối tượng. Tổng trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm ước tính hơn 19 tỷ đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đơn vị đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 4 chuyên án và 1 kế hoạch nghiệp vụ, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép, hàng cấm, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và mua bán khí N2O. Những kết quả này góp phần kiềm chế hoạt động tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Cùng với đó, công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đất liền và cảng biển được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương và du lịch.

Trong năm, các cửa khẩu biên giới đất liền ghi nhận hơn 7,5 triệu lượt người và gần 350.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh; tuyến cửa khẩu cảng biển thông qua gần 60 triệu tấn hàng hóa.

Trên lĩnh vực đối ngoại biên phòng, BĐBP thành phố duy trì phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc, thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý về biên giới. Hai bên tổ chức 9 đoàn với 62 lượt cán bộ tham gia hội đàm, duy trì hiệu quả 10 cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.

Đặc biệt, đơn vị tham gia tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), BĐBP thành phố duy trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, đồng thời ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) trong đăng ký, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản, tăng cường kiểm soát tàu cá trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2026

Thế trận biên phòng toàn dân tiếp tục được củng cố thông qua việc gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và chăm lo đời sống nhân dân. Đơn vị phát huy vai trò của 25 chỉ huy đồn biên phòng tham gia cấp ủy tại các xã, phường, đặc khu biên giới, biển, đảo; đồng thời phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, khu phố và phụ trách hộ gia đình.

Các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” được duy trì nền nếp. Những mô hình như “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, tổ “dân vận đối ngoại”, “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Song song với đó, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng lực lượng được triển khai theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ.

BĐBP thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng; phối hợp tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố. Nội dung thực binh huy động tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo góp phần nâng cao năng lực phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng.

Quang cảnh hội nghị

Trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn, gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 85 lượt phương tiện được điều động, kịp thời hỗ trợ nhân dân, bảo vệ tính mạng và tài sản khi có tình huống xảy ra.

Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2026, có 84 lượt tập thể, 190 lượt cá nhân thuộc BĐBP thành phố được các cấp, ngành Trung ương và địa phương khen thưởng. Đặc biệt, 1 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công.

Bước sang năm 2027, BĐBP thành phố Quảng Ninh xác định tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bình yên và phát triển.