BĐBP Quảng Ngãi hội đàm với BCH Quân sự Attapư (Lào)

Tham dự buổi hội đàm về phía BCH BĐBP Quảng Ngãi có Đại tá Trần Ngọc Tùng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi và chỉ huy các cơ quan thuộc Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi. Về phía Đoàn Đại biểu Bộ CHQS tỉnh Attapư (Lào), có Thượng tá Phu Văn Mừn Pạc Đi, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn và đại diện các cơ quan chính trị, hậu cần, kỹ thuật, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp, đại đội bảo vệ biên giới v.v...

Quang cảnh buổi hội đàm

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi và Bộ CHQS tỉnh Attapư (Lào): Sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp của Việt Nam, tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài hơn 75km biên giới tiếp giáp tỉnh Attapư; bao gồm 33 vị trí mốc quốc giới. Trong thời gian qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới giữa hai tỉnh cơ bản ổn định.

Hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được cùng cố, kiện toàn; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới của Nhân dân ngày càng được nâng lên; các nội dung của Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào cơ bản được thực hiện nghiêm túc.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi và Bộ CHQS tỉnh Attapư (Lào) đã duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên. Hai Bên thường xuyên duy trì trao đổi thông tin, tỉnh hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới; kịp thời trao đổi, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các yếu tố phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về biên giới, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa hai đơn vị được duy trì thường xuyên, ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả: góp phần giữ vững ổn định tình hình địa bàn, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh. Qua thực hiện công tác phối hợp đã đạt được một số kết qur nổi bật đó là:

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi và Bộ CHQS tỉnh Attapư Lào đã chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ biên giới theo đúng Hiệp định Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Lào và Biên bản Hội đàm thường niên giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư Lào với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả: Phối hợp tổ chức tuần tra song phương được 31 đợt 744 lượt CBCS hai Bên tham gia; qua tuần tra, kiểm soát không phát hiện các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, bảo vệ an toàn hệ thống mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới của mỗi Bên. Tổ chức tuyên truyền được 47 đợt 3.078 lượt người tham dự, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân hai Bên biên giới về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tiếp tục duy trì các hoạt động giao lưu với các đơn vị kết nghĩa giữa hai Bên biên giới giữa Đồn Biên phòng (ĐBP) Đắk Xú thuộc BĐBP tỉnh Quảng Ngãi với Đại đội BVBG 541/Bộ CHQS tỉnh Attapư Lào. Hai Bên đã tích cực tham mưu chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa các cặp “Bản - Bản kết nghĩa" hai Bên biên giới: Thôn Dục Lang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum với Bản Thông Cầy Ộc, Cụm bản Văng Tách, huyện Xán Xay, tỉnh Attapư (nay là Thôn Dục Lang, xã Đắk Long, tỉnh Quảng Ngãi với Bản Thông Cầy ọc, xã Văng Tách, huyện Xản Xay, tỉnh Attape); Thôn lệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với Bản Phu Cưa, cụm bản Xổm Bun, huyện Phu Vông, tỉnh Attapư (nay là Thôn lệc, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi với Bản Phu Cưa, xã Xổm Bun, huyện Phu Vông, tỉnh Attapư).

Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình và phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư tự do qua biên giới, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thể lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong; đối tượng cực đoan trong dân tộc, hoạt động của các tổ chức khủng bố; đối tượng vận chuyển mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm ma túy liên kết với các tổ chức đường dây tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, rửa tiền, buôn bán tiền giã, tội phạm công nghệ cao, hoạt động di dịch cư tự do xuyên biên giới và giải quyết có hiệu quả vấn đề kết hôn không giá thú hai bên biên giới.

Đại diện hai bên ký biên bản hội đàm

Duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn, gặp gỡ trên biên giới; nhân dịp các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của lực lượng bảo vệ biên giới hai Bên. Điển hình là Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc tổ chức 4 Đoàn, 26 lượt cán bộ sang thăm hỏi, chức mừng, trao tặng và hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới, cư dân biên giới Lào nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực với tổng trị giá hơn 112 triệu đồng; tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm vui xuân, đón Tết cổ truyền hai Bên; thông qua chương trình giao lưu văn hoá, thể thao giữa nhân dân hai Bên biên giới, gắn chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; qua đó tặng 157 suất quà trị giá hơn 80 triệu đồng cho lực lượng BVBG 541, chính quyền địa phương và nhân dân các bản tiếp giáp; Chương trình "Nâng bước em tới trường" cho 02 cháu học sinh ở khu vực biên giới tỉnh Attapư, với mức hỗ trợ 500.000 VNĐ/cháu/tháng; trao tặng nhiều phần quà là sản vật theo phong tục, tập quân địa phương trị giá hơn 72 triệu đồng; chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ Biên phòng cho 20 cán bộ thuộc Bộ CHQS tỉnh Attapư Lào về công tác quản lý, bảo vệ biên giới v.v...

Về công tác phối hợp trong thời gian tới: Hai Bên tiếp tục tăng cường hoạt động phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình có liên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới, tổ chức tuần tra song phương đường biên, mốc quốc giới và phát quang đường thông tầm nhìn đường biên giới nhằm giữ vững tình nguyên trạng của đường biên, hệ thống mốc quốc giới, giữ vững ổn định về ANCT&TTATXH, không để xảy ra điểm nóng và tình hình phức tạp trên đoạn biên giới tiếp giáp giữa hai tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Attapư

Tiếp tục hợp tác song phương thực hiện các nội dung của Nghi định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào. Duy trì chế độ Hội đàm giữa Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngài với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Attapư 1 năm 1 lần theo hình thức luân phiên; giữa các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi với Đại đội Biên phòng 541 thuộc Bộ CHQS tỉnh Attapư 6 tháng 1 lần theo hình thức luân phiên; tuần tra song phương giữa các đơn vị trực tiếp quản lý bảo vệ biên giới hai Bên 3 tháng 1 lần theo hình thức luân phiên.

Trong trường hợp đột xuất, hai Bên chủ động tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp hoặc thông tin bằng điện thoại hoặc gửi thông báo bằng văn bản cho nhau để kịp thời thống nhất giải quyết các vấn đề xảy ra v.v...

Tại hội đàm, hai bên thống nhất và ký Biên bản hội đàm thường niên lần thứ XVII, với các nội dung trọng tâm gồm: Tăng cường tuần tra song phương, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh tập huấn, giao lưu, kết nghĩa v.v...

Hội đàm lần thứ XVIII năm 2027 dự kiến tổ chức tại Bộ CHQS sự tỉnh Attapư (Lào).