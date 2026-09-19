BĐBP Đắk Lắk ký kết nghĩa với Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp

Tham dự có Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Phạm Duy Tĩnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, thầy cô giáo và các em hoc sinh.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất phối hợp triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, hoạt động phong trào, hỗ trợ chuyển đổi số và chăm lo chính sách xã hội.

Trong đó, hai đơn vị phấn đấu hằng năm tổ chức ít nhất 2 buổi tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo; 1 lớp ngoại khóa về biên giới, mốc quốc giới cho học sinh khối trung học cơ sở. Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, tảo hôn, tai nạn thương tích; huấn luyện kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phấn đấu 100% học sinh lớp 9 được tư vấn hướng nghiệp trước khi chuyển cấp.

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, hai đơn vị tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hỗ trợ nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy. Phối hợp củng cố, sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, triển khai các hoạt động an sinh xã hội như nhận đỡ đầu học sinh nghèo, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và trang cấp thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh dân tộc nội trú có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị ký chương trình kết nghĩa.

Hằng năm, hai đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kết nghĩa; năm 2028 tiến hành sơ kết giữa giai đoạn và năm 2030 tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả hoạt động.

Hoạt động kết nghĩa góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo học sinh vùng biên giới, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh.