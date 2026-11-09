BĐBP Đắk Lắk chúc mừng lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia đối diện

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng, Trung tá Hồ Viết Minh, Phó đồn trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến sĩ quan, binh sĩ Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Cobaldomray nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Campuchia; đồng thời chúc sĩ quan, binh sĩ đơn vị sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồn Biên phòng Bo Heng gặp mặt, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Cobaldomray

Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thay mặt sĩ quan, binh sĩ Đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới bộ Cobaldomray, Đại úy So Mau, Đồn trưởng cảm ơn tình cảm và lời chúc mừng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh trên biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Hai đơn vị đã trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên đoạn biên giới hai bên phụ trách

Nhân dịp này, hai đơn vị đã trao đổi thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên đoạn biên giới hai bên phụ trách; thống nhất tiếp tục duy trì tốt công tác phối hợp, kịp thời thông báo cho nhau những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng khu vực biên giới ổn định, phát triển.