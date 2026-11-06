BĐBP Cần Thơ biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Chiều 6/11, Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tham gia các hội thi, hội thao năm 2026.

Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP thành phố Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Đại tá Lương Hữu Trung, Phó chỉ huy trưởng BĐBP TP Cần Thơ trao bằng khen của UBND TP Cần Thơ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án CT626p phòng, chống mua bán người.

Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP TP Cần Thơ trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch tham gia Hội thao Võ thuật BĐBP, Hội thao Bắn đạn thật súng máy phòng không 12,7mm và Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ biên phòng giỏi.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyển chọn lực lượng, chuẩn bị phương tiện, trang bị kỹ thuật và tổ chức huấn luyện được triển khai chặt chẽ, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thi đua của cán bộ, chiến sĩ.

Quang cảnh hội nghị.

Qua các hội thi, hội thao, BĐBP TP Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tại Hội thao Võ thuật BĐBP, đơn vị giành 1 giải Ba cá nhân, xếp thứ 12/24 đoàn khu vực phía Nam; đạt giải Nhì toàn đoàn tại Hội thao Bắn đạn thật súng máy phòng không 12,7mm khu vực phía Nam và xếp thứ 15/30 cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ biên phòng giỏi.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện và tham gia các hội thi, hội thao. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng thực hành và thành tích của đơn vị trong thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP TP Cần Thơ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân đã góp phần vào thành tích chung của BĐBP TP Cần Thơ.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng huấn luyện võ thuật, thể lực và chuyên ngành; chú trọng bồi dưỡng năng lực tổ chức, chỉ huy, tham mưu và thực hành nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Thanh Đừng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP TP Cần Thơ trao giấy khen của Ban chi huy BĐBP TP cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia hội thi, hội thao năm 2026.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tham gia các hội thi, hội thao năm 2026.

Đồng thời, trao bằng khen của UBND TP Cần Thơ và Bộ Tư lệnh BĐBP cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án CT626p về phòng, chống mua bán người và tổ chức thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào BĐBP tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015 - 2025.