BĐBP Cà Mau nâng cao khả năng vận hành, xử trí tình huống trên tàu

Đại tá Lê Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, dự và chỉ đạo lớp tập huấn tại Hải đội Biên phòng 1.

Tham gia tập huấn có các quân nhân là thuyền trưởng, nhân viên các tàu và trạm trưởng các trạm kiểm soát biên phòng trong BĐBP tỉnh.

Đại tá Lê Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Nội dung tập huấn tập trung hệ thống, củng cố kiến thức chuyên ngành tàu và cập nhật những nội dung mới phục vụ công tác huấn luyện, quản lý, vận hành.

Học viên được hướng dẫn về hệ thống văn kiện huấn luyện chiến đấu chuyên ngành tàu, phương pháp xây dựng kế hoạch huấn luyện, kế hoạch huấn luyện kết hợp làm nhiệm vụ và văn kiện diễn tập.

Các học viên được tập huấn các nội dung về công tác tàu thuyền

Đáng chú ý, lớp tập huấn dành thời gian cho thực hành xử trí các tình huống sát với yêu cầu nhiệm vụ như đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, chống cháy, chống chìm; phòng không trên tàu nhỏ tốc độ cao và phòng thủy lôi cho đơn vị, biên đội tàu khi hành quân.

Học viên đồng thời được hướng dẫn quy định về bố trí, sắp xếp nội vụ, vệ sinh, hệ thống bảng biển, dụng cụ, vật tư bảo đảm sức sống tàu.

Những nội dung này góp phần nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, nhất là khi phát sinh sự cố hoặc tình huống phức tạp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Giới thiệu các mô hình huấn luyện công tác tàu thuyền

Phát biểu tại lớp tập huấn, Đại tá Lê Đình Sơn cho biết, mục tiêu là củng cố vững chắc kiến thức chuyên ngành tàu, thống nhất công tác huấn luyện và quản lý theo đúng quy định.

Qua đó, các đơn vị có cơ sở đánh giá thực chất năng lực, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đại tá Lê Đình Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh kiểm tra công tác bảo dưỡng trang bị kỹ thuật tại tàu BP 19-11-02 (Hải đội Biên phòng 1)

Theo Đại tá Lê Đình Sơn, kết quả tập huấn sẽ được triển khai thống nhất tại các Hải đội Biên phòng và Đồn Biên phòng, tạo chuyển biến đồng bộ về chuyên ngành tàu, nâng cao khả năng vận hành, xử trí tình huống và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu và học viên được giới thiệu về công tác bảo quản, sử dụng súng đại liên phòng không 12,7mm trên tàu của Hải đội Biên phòng 1

Sau lớp tập huấn, các học viên tiếp tục vận dụng nội dung được trang bị vào công tác huấn luyện tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác tàu thuyền và khả năng hoàn thành nhiệm vụ trên biển của BĐBP tỉnh Cà Mau.