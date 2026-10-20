BĐBP Cà Mau: Ấm tình đồng đội, trọn nghĩa sẻ chia

Trước hoàn cảnh khó khăn của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Văn Nam, nhân viên Nhà Văn hóa, Phòng Chính trị, BĐBP tỉnh Cà Mau, không may mắc bệnh hiểm nghèo, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.

Số tiền được trao nhằm chia sẻ chi phí điều trị, giúp quân nhân và gia đình vơi bớt gánh nặng trong thời gian chống chọi với bệnh tật.

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh trao thẻ tiết kiệm và tiền mặt hỗ trợ cho quân nhân Lê Văn Nam và gia đình số tiền hơn 150 triệu đồng từ sự ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị

Sự hỗ trợ kịp thời còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng đội gặp khó khăn, tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua giai đoạn thử thách.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của người lính Bộ đội Cụ Hồ, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bên cạnh chăm lo cho đồng đội, BĐBP tỉnh Cà Mau còn quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn biên giới.

Trong đó, cháu Phạm Khải Hoàng (SN 2013, ngụ khóm Đầu Lộ, phường Hiệp Thành) được Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh nhận đỡ đầu từ năm 2022 thông qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu” dành cho trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cùng Hội Phụ nữ và Đồn Biên phòng Nhà Mát trao học bổng, tặng quà cho cháu Phạm Khải Hoàng.

Hoàn cảnh của Hoàng rất khó khăn. Mẹ em qua đời do dịch Covid-19, cha là ông Phạm Phước Nguyên thuộc diện hộ nghèo, mất sức lao động. Hiện hai cha con phải sống nhờ nhà người thân.

Trước hoàn cảnh đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Cà Mau đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao học bổng trị giá 20 triệu đồng cho Hoàng. Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Nhà Mát tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, động viên em trong học tập và cuộc sống.

Sự đồng hành lâu dài của đơn vị không chỉ góp phần san sẻ khó khăn với gia đình mà còn tạo điều kiện để em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.

Trung tá Hoàng Thúy Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh kiểm tra tình hình học tập và động viên cháu Phạm Khải Hoàng cố gắng vươn lên trong học tập

Thượng tá Nguyễn Chí Nguyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian tới, đơn vị tiếp tục nắm bắt hoàn cảnh của cán bộ, chiến sĩ và gia đình để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ phù hợp; đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp chăm lo cho những trường hợp khó khăn.

BĐBP tỉnh cũng tiếp tục duy trì các hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới, góp phần giúp các em có điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống.