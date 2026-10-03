BCG Energy lỗ 6 tháng, hàng nghìn tỷ đồng liên quan đến Tâm Sinh Nghĩa

Trong quá trình chuyển dịch sang mô hình năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn, hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa không kém quy mô đầu tư. Với BCG Energy, doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng, nhưng lợi nhuận lại đảo chiều sang thua lỗ. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến, trong khi tổng dư nợ vay vượt 6.650 tỷ đồng và nhiều giao dịch tài chính phát sinh với các doanh nghiệp trong cùng hệ sinh thái. Những diễn biến này đặt ra câu hỏi về hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của BCG Energy trong quá trình theo đuổi các dự án năng lượng và môi trường.

Quý II: Doanh thu tăng nhưng chi phí kéo lợi nhuận đi xuống

Trong quý II/2026, CTCP BCG Energy (mã: BGE) ghi nhận 387,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6,73% so với mức 362,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, từ 159,2 tỷ đồng lên 165,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,00%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 221,7 tỷ đồng, tăng 8,86% so với 203,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh bắt đầu xấu đi khi các khoản chi phí tăng mạnh. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý II lên tới 238,5 tỷ đồng, gấp gần 16 lần mức 15,0 tỷ đồng cùng kỳ, tương ứng tăng 1.486,7%.

Kết quả kinh doanh của BCG Energy trong 6 tháng đầu năm 2026.

Chi phí tài chính giảm 12,39%, từ 178,7 tỷ đồng xuống 156,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, riêng chi phí lãi vay tăng 34,56%, từ 126,0 tỷ đồng lên 169,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 103,69%, từ 33,5 tỷ đồng lên 68,3 tỷ đồng. Dù vậy, khoản thu này vẫn không đủ bù đắp mức tăng của các khoản chi phí.

Kết quả, BCG Energy lỗ trước thuế 102,5 tỷ đồng, trong khi quý II/2025 lãi 26,6 tỷ đồng. Sau thuế, BCG Energy lỗ 109,1 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 20,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Đáng chú ý, phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 161,5 tỷ đồng, trong khi lợi ích của cổ đông không kiểm soát đạt 52,5 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của BCG Energy đạt 727,0 tỷ đồng, tăng 10,24% so với 659,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025; lỗ trước thuế 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 38,6 tỷ đồng. Sau thuế, doanh nghiệp lỗ 16,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lãi 27,4 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ âm 105,8 tỷ đồng, so với mức lãi 13,2 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản hợp nhất của BCG Energy đạt 18.222,2 tỷ đồng, tăng 1,4% so với 17.969,9 tỷ đồng cuối năm 2025.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 117% lên 166,8 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng nhẹ lên 4.963 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 53% lên 983,3 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn ở mức 1.084,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, tại cuối tháng 6/2026, nợ phải trả của BCG Energy đạt 9.247,1 tỷ đồng, tăng 3,09% so với 8.970,3 tỷ đồng cuối năm 2025.

Vay nợ ngắn hạn ở mức 1.599,7 tỷ đồng, tăng 3,45%, vay nợ dài hạn 5.051,7 tỷ đồng, tăng 0,78%. Như vậy, tổng vay nợ của BCG Energy đạt khoảng 6.651,3 tỷ đồng.

Dòng tiền với Tâm Sinh Nghĩa: 300 tỷ đồng chuyển theo BCC, hàng nghìn tỷ đồng đầu tư

Tâm Sinh Nghĩa là một trong những bên liên quan đáng chú ý trong các giao dịch tài chính của BCG Energy trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, BCG Energy đã chuyển 300 tỷ đồng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) cho Công ty CP Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa trong 6 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ năm 2025 chưa phát sinh khoản mục này. Ở chiều ngược lại, BCG Energy ghi nhận 3,3 tỷ đồng thu hồi BCC từ Tâm Sinh Nghĩa.

Hàng nghìn tỷ đầu tư vào Tâm Sinh Nghĩa.

Tâm Sinh Nghĩa cũng phát sinh 18,5 tỷ đồng lãi BCC phải thu trong 6 tháng đầu năm. Con số này nằm trong tổng 92,5 tỷ đồng lãi BCC phải thu của BCG Energy, tăng 24,93% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, BCG Energy ghi nhận 35 tỷ đồng thu hồi các khoản cho vay từ Tâm Sinh Nghĩa, trong khi cùng kỳ năm 2025 con số này là 6,9 tỷ đồng. Lãi cho vay từ Tâm Sinh Nghĩa trong kỳ đạt khoảng 494 triệu đồng.

Không chỉ phát sinh các giao dịch dòng tiền, Tâm Sinh Nghĩa còn hiện diện với quy mô đáng kể trong danh mục đầu tư của BCG Energy. Tại ngày 30/6/2026, BCG Energy có 1.058,1 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tại Tâm Sinh Nghĩa. Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận 630,4 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn khác tại công ty này. Hai khoản mục này có bản chất kế toán khác nhau, do đó không nên cộng gộp để gọi là tổng vốn đầu tư vào Tâm Sinh Nghĩa.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Tâm Sinh Nghĩa mang về 2,1 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho BCG Energy, giảm đáng kể so với mức 13,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Các giao dịch trên diễn ra trong bối cảnh Tâm Sinh Nghĩa đang là một mắt xích quan trọng trong định hướng phát triển điện rác của hệ sinh thái BCG. Tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc, Tâm Sinh Nghĩa đang triển khai dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác sang đốt phát điện. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, dự án nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa giai đoạn 1 được điều chỉnh công suất lên 60 MW, trong khi giai đoạn 2 có công suất dự kiến 140 MW.

Dòng tiền trong hệ sinh thái BCG

Bên cạnh Tâm Sinh Nghĩa, BCG Energy còn phát sinh nhiều giao dịch mua bán, cho vay, đi vay và phải thu, phải trả với các doanh nghiệp liên quan trong hệ sinh thái.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, BCG Energy ghi nhận 14,2 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan, giảm 34,26% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài Tâm Sinh Nghĩa, các khoản doanh thu đáng chú ý đến từ BCG-SP Greensky là 3,5 tỷ đồng, BCG Khai Long 1 với 2,2 tỷ đồng, BCG Khai Long 2 và BCG Khai Long 3 cùng 1,3 tỷ đồng. Trong kỳ, TSN Long An và TSN Hòn Đất cùng phát sinh khoảng 1,5 tỷ đồng doanh thu, trong khi BGE O&M ghi nhận 857 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, BCG Energy mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên liên quan với tổng giá trị 21,8 tỷ đồng, giảm 21,78%. Trong đó, BGE O&M chiếm 19,6 tỷ đồng, Bảo hiểm AAA 1,7 tỷ đồng và Bamboo Capital 285 triệu đồng.

Hoạt động tài chính với các bên liên quan cũng có quy mô đáng chú ý. Trong 6 tháng, BCG Energy chỉ ghi nhận 8 triệu đồng cho các bên liên quan vay, giảm mạnh so với 22,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số tiền thu hồi cho vay đạt 35,4 tỷ đồng, giảm 84,73%. Ngoài khoản thu hồi từ Tâm Sinh Nghĩa, BCG Energy thu hồi 390 triệu đồng từ BCG Khai Long 1.

Đáng chú ý, BCG Energy không còn khoản vay từ Bamboo Capital tại thời điểm 30/6/2026, trong khi cuối năm 2025 khoản này ở mức 200 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 8,3 tỷ đồng chi phí lãi vay với các bên liên quan, trong đó Bamboo Capital chiếm 7,9 tỷ đồng và Tulip Solar 360 triệu đồng.

Tại ngày 30/6/2026, BCG Energy còn có 31,6 tỷ đồng phải thu khách hàng từ các bên liên quan, tăng 5,49% so với cuối năm 2025. Các khoản phải thu chủ yếu đến từ BCG Khai Long 1, BCG Khai Long 2, BCG Khai Long 3 và BCG-SP Greensky.

Ngoài ra, doanh nghiệp có 22,3 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn, chủ yếu liên quan đến Tracodi. Phải thu ngắn hạn khác đạt 102 tỷ đồng, trong đó 40 tỷ đồng liên quan đến Tracodi và 61,1 tỷ đồng là khoản phải thu ông Đặng Đình Quyết. Ở chiều ngược lại, phải trả ngắn hạn khác với các bên liên quan ở mức 13,5 tỷ đồng, gồm 6,6 tỷ đồng với Bamboo Capital, 2,6 tỷ đồng với Tulip Solar và 4,1 tỷ đồng với Tracod