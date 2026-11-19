BCĐ, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe các dự án trọng điểm, xử lý dự án tồn đọng
Sáng 19/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án và cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy nghe tình hình xử lý các công trình, dự án tồn đọng, kéo dài và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/bcd-thuong-truc-tinh-uy-hop-nghe-cac-du-an-trong-diem-xu-ly-du-an-ton-dong-post320580.html