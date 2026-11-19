Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Hà Nội có khoảng 291 cơ sở nhà, đất dôi dư cần được xử lý. Đến tháng 8/2026, số cơ sở còn phải tiếp tục sắp xếp là khoảng 71 cơ sở. Với quỹ nhà, đất này, việc bố trí lại công năng sử dụng sao cho phù hợp với nhu cầu của từng địa bàn đang được các địa phương tập trung triển khai.