BBC đóng cửa hai kênh truyền hình, cắt giảm hàng nghìn việc làm

Trụ sở BBC tại London, Anh. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo kế hoạch, các chương trình của hai kênh vẫn sẽ được cung cấp trên nền tảng BBC iPlayer. BBC cũng dự kiến đóng cửa kênh phát thanh Radio 4 Extra, chuyên phát lại các chương trình lưu trữ về hài kịch, kịch và phim tài liệu. Động thái này cho thấy BBC đang từng bước chuyển trọng tâm từ mô hình phát sóng truyền thống sang phân phối nội dung trực tuyến, nơi khán giả có thể chủ động lựa chọn chương trình và thời điểm theo dõi.

Tổng giám đốc BBC Matt Brittin cho biết tập đoàn phải sử dụng hiệu quả hơn nguồn kinh phí phục vụ công chúng, đồng thời thích ứng với những thay đổi của môi trường truyền thông. Ông nhấn mạnh phần lớn nội dung hiện có vẫn sẽ được duy trì trên các nền tảng như BBC iPlayer và BBC Sounds, dù việc đóng cửa các dịch vụ phát sóng truyền thống có thể gây thất vọng cho một bộ phận khán giả và nhân viên.

Cùng với việc sắp xếp lại hệ thống kênh, BBC dự kiến cắt giảm từ 1.800 đến 2.000 việc làm trong hai năm, tương đương gần 10% tổng nhân lực, nhằm đạt mục tiêu tiết kiệm đề ra. Riêng bộ phận tin tức đã cắt giảm khoảng 550 vị trí, trong khi BBC Sport giảm hơn 30 vị trí. Tập đoàn cho biết việc cắt giảm nhân sự sẽ tiếp tục được triển khai, với các thông tin cụ thể dự kiến được công bố thêm.

Quá trình tái cơ cấu diễn ra sau khi BBC hủy một số loạt chương trình truyền hình nổi tiếng trong những tuần gần đây. Điều này phản ánh sức ép ngày càng lớn đối với các đài truyền hình công cộng trong việc cân đối chi phí sản xuất, duy trì chất lượng nội dung và cạnh tranh với các nền tảng phát trực tuyến.

Đối với BBC, thách thức không chỉ nằm ở việc giảm chi phí mà còn là bảo đảm khả năng tiếp cận nội dung của công chúng trong quá trình chuyển đổi. Việc đóng cửa các kênh truyền thống có thể giúp tập đoàn tập trung nguồn lực vào nền tảng số, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu duy trì sự đa dạng chương trình và phục vụ những nhóm khán giả vẫn có thói quen theo dõi truyền hình, phát thanh theo lịch cố định.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch tiết kiệm 500 triệu bảng Anh được xem là một bước đi quan trọng trong nỗ lực điều chỉnh mô hình hoạt động của BBC trước những biến động của ngành truyền thông.

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