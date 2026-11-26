Bayern Munich ra sân với đội hình thiếu nhiều trụ cột, trong đó có chủ công Harry Kane
Tuy nhiên, họ vẫn tìm được bàn mở tỷ số sớm nhờ cú đánh đầu của Upamecano
Trung vệ người Pháp lập công ở phút 15
Quãng thời gian tiếp theo, chủ nhà Lille thi đấu đầy cố gắng
Đại diện nước Pháp tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ cú dứt điểm gọn gàng của Ueda
Tiền đạo người Nhật ăn mừng phấn khích
Phút 65, Ethan Mbappe băng xuống tốc độ dứt điểm dội cột bật ra
Trong nỗ lực lao về truy cản, Pvalovic lúng túng đốt lưới nhà
Cuối trận, Musiala được tung vào sân nhưng Hùm xám không thể xoay chuyển tình thế
Niềm sung sướng tột độ của cầu thủ Lille khi trận đấu kết thúc
Chiến thắng để đời của Lille ở sân chơi Champions League
Nguồn ảnh: Uefa, 433