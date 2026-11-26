Bayern Munich ra sân với đội hình thiếu nhiều trụ cột, trong đó có chủ công Harry Kane

Tuy nhiên, họ vẫn tìm được bàn mở tỷ số sớm nhờ cú đánh đầu của Upamecano

Trung vệ người Pháp lập công ở phút 15

Quãng thời gian tiếp theo, chủ nhà Lille thi đấu đầy cố gắng

Đại diện nước Pháp tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ cú dứt điểm gọn gàng của Ueda

Tiền đạo người Nhật ăn mừng phấn khích

Phút 65, Ethan Mbappe băng xuống tốc độ dứt điểm dội cột bật ra

Trong nỗ lực lao về truy cản, Pvalovic lúng túng đốt lưới nhà

Cuối trận, Musiala được tung vào sân nhưng Hùm xám không thể xoay chuyển tình thế

Niềm sung sướng tột độ của cầu thủ Lille khi trận đấu kết thúc

Chiến thắng để đời của Lille ở sân chơi Champions League

Nguồn ảnh: Uefa, 433