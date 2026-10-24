Bayern Munich thông tin nóng sự cố HLV Kompany đổ gục trên sân tập

Theo các nguồn tin, Kompany được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, khi một chiếc trực thăng cứu hộ đã đáp xuống sân tập của Bayern Munich.

Tờ Bild cho hay, Vincent Company đến sân theo dõi đội trẻ Bayern Munich tập luyện thì bất ngờ ngã quỵ. Ngay sau sự cố xảy ra, một chiếc trực thăng đã được điều động tới hiện trường. Một không khí sợ hãi, căng thẳng bao trùm lo ngại tình hình sức khỏe nghiêm trọng của thuyền trưởng ‘Hùm xám’.

HLV Kompany gây lo lắng khi bất ngờ ngã quỵ trên sân tập của Bayern. Ảnh: X Florian Plettenberg

Tuy nhiên, lo âu phần nào được giảm nhẹ, khi mọi người biết được trực thăng có mặt để ứng trực, còn thực tế HLV Kompany được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương.

Theo Sky Sports Đức, tình hình sức khỏe của nhà cầm quân người Bỉ hiện ổn định. Trên trang chủ chính thức, CLB Bayern Munich cũng cập nhật nóng về HLV Vincent Kompany sau sự cố gây lo lắng:

“Vào thứ Sáu, HLV Vincent Kompany đã phải nhập viện khẩn cấp, sau khi bị ngất trong khi đến xem buổi tập của đội trẻ Bayern Munich. HLV Kompany hiện đang được kiểm tra kỹ lưỡng tại bệnh viện và tiếp tục được theo dõi y tế. Tạm thời BHL sẽ thay ông ấy điều hành việc tập luyện và thi đấu”.

Giám đốc thể thao Bayern, Thể thao Max Eberl chia sẻ thêm: “Sức khỏe của Vincent Kompany là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. CLB sẽ làm mọi cách để anh ấy hồi phục nhanh nhất có thể. HLV Kompany đang nhận được sự chăm sóc y tế và hỗ trợ tốt nhất. Tất cả mọi người tại CLB Bayern đều chúc Vincent mau chóng hồi phục”.

Thực tế, theo truyền thông Đức, Vincent Kompany không được khỏe trong hơn 1 tuần qua. Ông bị nhiễm một loại virus gây ảnh hưởng đến chân (theo lời trợ lý HLV) nhưng vẫn cố gắng làm việc và chỉ đạo Bayern thi đấu, cả ở trận thắng 6-1 Leipzig, cũng như cuộc so tài với Arsenal tại Cúp C1.