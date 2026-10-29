Bayern Munich nhận tin tích cực về tình hình sức khỏe của HLV Vincent Kompany

Ngày 28/10, Max Eberl xác nhận trên đài ARD rằng Vincent Kompany đã được xuất viện sau sự cố ngất xỉu trong lúc theo dõi buổi tập của đội dự bị Bayern Munich hôm 23/10. Đây là thông tin tích cực với đội bóng Đức sau những ngày lo lắng về tình trạng sức khỏe của nhà cầm quân 40 tuổi.

“Trong hoàn cảnh hiện tại, sức khỏe của ông ấy đang ổn. Ông ấy đã được xuất viện hôm nay. Đây là tin tốt nhất đối với tất cả chúng tôi”, Eberl chia sẻ. Theo Giám đốc thể thao Bayern, các bác sĩ đã xác định nguyên nhân khiến Kompany gặp sự cố là tình trạng kích ứng màng não. Trước đó, HLV người Bỉ đã bị nhiễm virus và phải giảm bớt một số hoạt động liên quan đến đội bóng.

HLV Vincent Kompany đang hồi phục tại nhà sau sự cố sức khỏe

Sau khi rời bệnh viện, Kompany sẽ tiếp tục hồi phục tại nhà bằng cách nghỉ ngơi và sử dụng thuốc theo hướng dẫn y tế. Bayern chưa đưa ra lịch trình cụ thể cho ngày trở lại của chiến lược gia này. Ban lãnh đạo đội bóng khẳng định ông chỉ tiếp tục công việc khi được đội ngũ y tế xác nhận đủ điều kiện sức khỏe.

Sự cố xảy ra vào ngày 23/10, khi Kompany bất ngờ gục xuống trong lúc theo dõi buổi tập của đội dự bị. Ông được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Trong thời gian nhà cầm quân người Bỉ vắng mặt, ban huấn luyện Bayern tạm thời tiếp quản các hoạt động chuyên môn của đội một.

Trợ lý Aaron Danks là người trực tiếp chỉ đạo Bayern trong hai trận gần nhất. Đội bóng xứ Bavaria giành chiến thắng 3-1 trước Freiburg tại Bundesliga, trước khi đánh bại Magdeburg với tỷ số 6-1 ở Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal). Những kết quả tích cực giúp Bayern duy trì đà thi đấu trong lúc chờ HLV trưởng bình phục.

Bayern Munich đang chờ đợi Vincent Kompany bình phục hoàn toàn để trở lại dẫn dắt đội bóng

Dù vậy, việc Kompany xuất viện không đồng nghĩa ông có thể lập tức trở lại băng ghế chỉ đạo. Trước đó, Bayern cho biết quá trình hồi phục có thể kéo dài vài tuần thay vì vài ngày. Ưu tiên của CLB lúc này là bảo đảm nhà cầm quân 40 tuổi lấy lại thể trạng tốt nhất trước khi tiếp tục công việc.

Trong khi đó, Bayern chuẩn bị bước vào trận đại chiến với Borussia Dortmund tại Allianz Arena vào ngày 1/11. Cuộc đối đầu này có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tại Bundesliga, khi hai đội đang cạnh tranh sát sao trên bảng xếp hạng. Aaron Danks cùng các cộng sự sẽ tiếp tục phụ trách công tác chuyên môn nếu Kompany chưa được phép trở lại.

Thông tin chiến lược gia người Bỉ xuất viện mang đến sự yên tâm cho Bayern, nhưng đội bóng sẽ không vội vàng thúc đẩy tiến độ hồi phục. Thời điểm Kompany tái xuất vẫn phụ thuộc vào đánh giá của đội ngũ y tế trong những ngày tới.