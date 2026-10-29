Bayern Munich mở tiệc bàn thắng mừng Harry Kane đoạt Quả bóng vàng

Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Magdeburg 6-1 trong ngày Harry Kane được nghỉ ngơi sau khi tham dự gala Quả bóng Vàng. Michael Olise trở thành ngôi sao sáng nhất với hai bàn thắng và một pha kiến tạo.

Ngay phút 10, Olise mở tỷ số sau tình huống phối hợp đẹp mắt. Lennart Karl chọc khe cho Ismael Saibari thoát xuống trước khi tiền vệ này chuyền ngang để Olise dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Olise tỏa sáng với hai bàn thắng và một pha kiến tạo - Ảnh: FCBM

Tuy nhiên, Magdeburg bất ngờ gỡ hòa ở phút 15 nhờ cú sút xa đổi hướng của Zukowski. Chỉ sáu phút sau, Olise kiến tạo để Saibari bấm bóng tinh tế, giúp Bayern Munich tái lập lợi dẫn trước.

Sang hiệp hai, đội bóng xứ Bavaria tiếp tục áp đảo. Phút 49, Alphonso Davies mang về quả phạt đền và Olise thực hiện thành công, hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút 70, Davies trực tiếp lập công sau pha phối hợp với Pavlovic và Karl. Chỉ ba phút sau, Nathaniel Brown ghi bàn nâng tỷ số lên 5-1.

Cuối trận, tài năng trẻ Santos Daiber tung cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng tưng bừng 6-1 cho Bayern Munich.

Bayern Munich thắng kiểu tennis - Ảnh: FCBM

Ngoài chiến thắng, Bayern còn nhận tin vui khi HLV Vincent Kompany xuất viện sau vấn đề sức khỏe.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Bayern có sự chuẩn bị thuận lợi về tinh thần trước trận đại chiến Dortmund tại Bundesliga, ở vòng 8 vào cuối tuần này.

Ghi bàn:

Bayern Munich: Olise 10', 50' (pen), Saibari 21', Davies 70', Brown 73', Daiber 90'+3

Magdeburg: Zukowski 15'

Đội hình xuất phát:

Bayern Munich: Urbig, Stanišić, Tah, Ito, Brown, Bischof, Laimer, Gnabry, Karl, Olise, Saibari.

Magdeburg: Reimann, Nadjombe, Müller, García MacNulty, Nollenberger, Hyryläinen, Chávez, Müsel, Iyoha, Zukowski, Atik.