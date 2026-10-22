Bayern Munich hòa Arsenal 2-2: Kane xuất sắc, Rice gỡ hòa

Sáng 22/10, Bayern Munich và Arsenal tạo ra trận đấu hấp dẫn trên sân vận động Allianz Arena (Munich, Đức), kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Harry Kane ghi đậm dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo cho đội chủ nhà. Dù vậy, Arsenal vẫn giành được một điểm nhờ pha gỡ hòa của Declan Rice.

●Champions League

Bayern

2-2

Arsenal

Davies 35’

Kane 61’

KẾT THÚC

Eze 25’

Rice 82’

Thống kê trận đấu

46%Kiểm soát bóng54%

13Sút14

5Sút trúng đích5

3Phạt góc5

0Thẻ vàng2

0Thẻ đỏ0

Thống kê trận đấu cho thấy sự cân bằng giữa 2 đội. Bayern Munich tạo cơ hội tốt hơn với 2,51 bàn thắng kỳ vọng sau 13 pha dứt điểm, trong khi chỉ số của Arsenal chỉ là 1,4/14. Cả 2 thủ môn Manuel Neuer và David Raya đều có những pha cứu thua xuất sắc.

Arsenal tổn thất sớm khi Bukayo Saka rời sân vì chấn thương sau 10 phút thi đấu. Tuy nhiên, chính Eberechi Eze - người vào thay Saka - lại tạo ra khác biệt. Tận dụng đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ Bayern Munich của Martin Odegaard, tuyển thủ Anh thoát xuống dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Bayern Munich và Arsenal tạo ra thế trận cân bằng. (Ảnh: Reuters)

Bayern không mất nhiều thời gian để đáp trả. Đội chủ nhà liên tục khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Arsenal bằng những pha tăng tốc trực diện. Phút 35, Kane lùi về giữa sân nhận bóng và thực hiện pha chọc khe đẳng cấp cao giúp Alphonso Davies ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trận đấu trở nên cởi mở hơn sau giờ nghỉ. Arsenal hai lần buộc Neuer phải cứu thua ngay đầu hiệp hai, trong khi Raya cũng phải cản pha đánh đầu của Saibari.

Kane ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng của Bayern. (Ảnh: Reuters)

Bayern vượt lên ở phút 61 sau tình huống Timber để bóng chạm tay trong vòng cấm khi ngăn cản cú sút của Kane. Chính tiền đạo người Anh thực hiện thành công quả phạt đền. Kane đóng góp vào cả 2 bàn thắng của Bayern Munich ở trận này và cũng là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trên sân của các hệ thống dữ liệu.

Arsenal cố gắng kiểm soát, trong khi Bayern Munich rình rập thời cơ phản công. Trước hàng thủ chặt chẽ của đội bóng Đức, phương án chiến thuật táo bạo của huấn luyện viên Mikel Arteta là đưa Jurrien Timber vào giữa chơi như tiền vệ tấn công, trong khi Declan Rice có nhiều thời điểm chơi như hậu vệ biên phải. Đại diện của bóng đá Anh gỡ hòa từ một pha bóng như vậy, khi Gyokeres làm tường để Rice từ cánh phải băng lên ghi bàn.

Rice ghi bàn gỡ hòa 2-2. (Ảnh: Reuters)

Cả 2 đội đều thận trọng trong những phút cuối và không có thêm bước ngoặt nào thay đổi tỷ số hòa. Bayern Munich hòa Arsenal 2-2. Bayern tạm đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Champions League (Cúp C1 châu Âu) sau loạt trận sáng 22/10, trong khi Arsenal vẫn nằm trong nhóm 8 đội dẫn đầu.

Bayern Munich

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Manuel Neuer

6,7

2

Dayot Upamecano

7,4

3

Kim Min-jae

↓

6,2

7

Serge Gnabry

↓

6,5

8

Tom Bischof

7,3

9

Harry Kane

8,3

19

Alphonso Davies

↓

7,9

27

Konrad Laimer

5,5

34

Ismael Saibari

↓

6,5

44

Josip Stanišić

6,3

45

Aleksandar Pavlović

6,8

DỰ BỊ VÀO SÂN

4

Jonathan Tah

↑

6,6

11

Nathaniel Brown

↑

14

Luis Díaz

↑↓

6,3

39

Bara Sapoko Ndiaye

↑

42

Lennart Karl

↑

6,0

Arsenal

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

David Raya

7,2

6

Gabriel Magalhães

6,5

7

Bukayo Saka

↓

8

Martin Ødegaard

↓

7,7

12

Jurriën Timber

5,8

15

Ezri Konsa

▮

6,2

20

Noni Madueke

6,5

29

Kai Havertz

▮

↓

6,6

33

Riccardo Calafiori

6,4

39

Bruno Guimarães

↓

6,2

41

Declan Rice

8,1

DỰ BỊ VÀO SÂN

10

Eberechi Eze

↑

7,9

14

Viktor Gyökeres

↑

6,9

23

Mikel Merino

↑

49

Myles Lewis-Skelly

↑

6,1