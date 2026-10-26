Bayern Munich hạ Freiburg, giữ ngôi đầu Bundesliga

Bayern Munich tiếp tục khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch Bundesliga bằng chiến thắng 3-1 trên sân Freiburg ở vòng 7 mùa giải 2026/27, qua đó bảo vệ thành công ngôi đầu bảng xếp hạng.

Trước chuyến làm khách, thầy trò HLV Vincent Kompany chịu áp lực lớn khi Dortmund đã giành chiến thắng và vươn lên cạnh tranh quyết liệt. Đáng chú ý, Freiburg đang đứng thứ ba, được đánh giá là đối thủ không dễ vượt qua.

Bayern Munich thắng thuyết phục Freiburg - Ảnh: FCBM

Tuy nhiên, Bayern nhanh chóng chứng minh sức mạnh. Ngay phút 16, trung vệ Dayot Upamecano tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, giúp đội khách có khởi đầu thuận lợi.

Sau bàn thắng, Bayern tiếp tục kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức những đợt tấn công khiến hàng phòng ngự Freiburg phải chống đỡ vất vả.

Đến phút 42, Serge Gnabry nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm chính xác, đưa Bayern bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Sang hiệp hai, đội bóng xứ Bavaria chủ động giảm nhịp độ, tạo điều kiện để Freiburg đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Phút 82, đội chủ nhà bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau tình huống phản lưới của Tom Bischof, khiến những phút cuối trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, Michael Olise kịp thời lên tiếng ở phút 90+5, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Bayern.

Sau 7 vòng, Bayern có 17 điểm, tiếp tục dẫn đầu Bundesliga nhờ hơn Dortmund về hiệu số bàn thắng bại.

Ghi bàn:

Freiburg: Bischof 82' (phản lưới)

Bayern Munich: Upamecano 16', Gnabry 42', Olise 90+5'

Đội hình xuất phát:

Freiburg: Backhaus, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Osterhage, Beste, Suzuki, Scherhant, Holer

Bayern Munich: Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Brown, Laimer, Bischof, Olise, Karl, Gnabry, Harry Kane