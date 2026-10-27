Bayern Munich có hành động đặc biệt nhân dịp Harry Kane giành Quả bóng Vàng

Cụ thể, nhà đương kim vô địch nước Đức đã dành tặng 73 trái bóng, tượng trưng cho 73 bàn thắng của Harry Kane, cho những người dân tại quê hương tiền đạo này, và những đồng đội cũ của anh.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, phía Bayern Munich bày tỏ tình cảm đặc biệt tới chân sút người Anh: “Harry, chúng tôi đặc biệt tự hào về cậu. Đây là đại diện cho những gì chúng ta đã đạt được - và những điều tốt đẹp sắp tới.”

Điểm nhấn của video được “Hùm xám” xứ Bavaria đăng tải là tình cảm và đánh giá của những người dân nơi Kane lớn lên, cũng như nhiều cầu thủ từng chơi bóng cùng tiền đạo 33 tuổi. Video kết thúc với lời cảm ơn tới người hâm mộ của chính Kane sau khi đã giành được Quả bóng Vàng.

Niềm vui của các cầu thủ nhí tại Ridgeway Rovers - câu lạc bộ thời niên thiếu của Kane khi nhận món quà của Bayern Munich (Ảnh: FC Bayern Munich)

Bayern Munich có 4 cái tên lọt vào danh sách đề cử là Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz và Dayot Upamecano. Trong đó, Upamecano xếp thứ 26 trong danh sách bình chọn, Diaz đứng thứ 24 và Olise nằm ở vị trí thứ 9.

Các cầu thủ Bayern Munich tham dự lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 (ảnh: Getty Images)

Đặc biệt, Lennart Karl cũng cán đích ở vị trí thứ 4 trong cuộc đua giành danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm”. Qua đó thể hiện đẳng cấp của dàn nhân sự mà đội chủ sân Allianz Arena đang nắm trong tay.

Ở khía cạnh cá nhân, Kane có một mùa giải gần như không ai sánh kịp. Với 61 bàn trên mọi đấu trường cho Bayern, anh ghi nhiều hơn cầu thủ đứng kế tiếp tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu tới 19 bàn.

Đây cũng là thành tích tốt nhất kể từ khi Cristiano Ronaldo ghi 61 bàn cho Real Madrid cách đây 11 năm. 12 bàn của Kane cho đội tuyển Anh trong mùa giải, bao gồm 6 bàn tại World Cup, nâng tổng số pha lập công của anh lên 73 cho Tam sư.