Theo truyền thông Anh, Bayern Munich đang lên kế hoạch bổ sung nhân sự cho hàng công trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhằm đối phó với sự vắng mặt của Harry Kane.

Tiền đạo người Anh vừa dính chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng trong trận hòa 1-1 với Cologne ngày 20/11 và phải phẫu thuật. Anh được dự báo cần khoảng ba đến bốn tháng để hồi phục.

Đây là tổn thất lớn đối với đội bóng của HLV Vincent Kompany, bởi Kane đang giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công của Bayern.

Tính từ đầu mùa giải 2026-2027, chân sút 33 tuổi đã ghi 10 bàn và có 10 pha kiến tạo sau 16 trận trên mọi đấu trường. Không chỉ đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, anh còn đảm nhiệm vai trò kết nối lối chơi và tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Kai Havertz được Yayern Munich nhắm đến để thay Harry chấn thương. Ảnh: EPA/DIMITRIS LEGAKIS

Trong bối cảnh đó, Kai Havertz của Arsenal nổi lên như một trong những phương án được Bayern cân nhắc. Theo thông tin được Livescore dẫn lại từ CaughtOffside, trích dẫn nguồn Hooligan Soccer, đội bóng Đức đã lập danh sách gồm bảy tiền đạo tiềm năng cho kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027, trong đó Havertz được đánh giá là một mục tiêu đáng chú ý.

Havertz được đánh giá phù hợp với Bayern nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Bundesliga trong màu áo Bayer Leverkusen trước khi chuyển sang Chelsea năm 2020. Cầu thủ 27 tuổi có thể chơi ở vị trí trung phong, tiền đạo lùi hoặc đảm nhiệm vai trò hỗ trợ phía sau mũi nhọn tấn công. Khả năng di chuyển linh hoạt và phối hợp với đồng đội cũng là những yếu tố khiến anh trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, thương vụ này không dễ thực hiện. Arsenal được cho là định giá Havertz trong khoảng 75-85 triệu euro và không muốn để một cầu thủ quan trọng ra đi vào giữa mùa giải. Việc Bayern phải đáp ứng mức phí chuyển nhượng lớn cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của đội bóng Đức.

Ngoài Havertz, danh sách mục tiêu được cho là còn có Nicolo Tresoldi (Club Brugge), Folarin Balogun (Monaco), Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Igor Thiago (Brentford) và Paris Brunner (Monaco). Bayern được cho là đang đánh giá các phương án, nhưng chưa gửi đề nghị chính thức cho bất kỳ cầu thủ nào.

Hiện tại, HLV Vincent Kompany phải tìm giải pháp tạm thời để khỏa lấp khoảng trống Kane để lại. Với lịch thi đấu dày đặc trên cả ba đấu trường Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League, việc bổ sung một trung phong chất lượng có thể trở thành ưu tiên của Bayern nếu tình hình nhân sự không được cải thiện.

Và Havertz là một trong những cái tên được Bayern chú ý nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai CLB đã tiến hành đàm phán chính thức. Khả năng Arsenal chấp nhận để tuyển thủ Đức trở lại Bundesliga ngay giữa mùa giải vẫn là dấu hỏi lớn.