Bayern Munich 2-2 Arsenal: Rice tỏa sáng

Arsenal không còn là đối thủ để Bayern "bắt nạt".

Arsenal khởi đầu đầy chủ động trên sân Allianz Arena, nhưng chấn thương của Bukayo Saka khiến HLV Mikel Arteta sớm phải điều chỉnh nhân sự. Ngôi sao người Anh ôm đùi trái và rời sân ở phút thứ 10, nhường chỗ cho Eberechi Eze. Bình luận trên Sky Sports, Paul Merson tỏ ra lo lắng: “Tôi thấy có vẻ như cậu ấy bị căng cơ đùi, hoặc có thể là phần trên háng. Nhưng không ổn chút nào. Cậu ấy trông rất không vui”.

Mất Saka, Arsenal vẫn duy trì sức ép và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Riccardo Calafiori bỏ lỡ thời cơ khi Manuel Neuer băng ra bắt hụt quả phạt góc, trong khi Serge Gnabry cũng không thắng được David Raya ở tình huống phản công nhanh của Bayern Munich.

Bước ngoặt đến ở phút 25, khi Eze nhận đường chuyền vượt tuyến rồi dứt điểm gọn gàng vào lưới. Bàn thắng ban đầu bị nghi ngờ việt vị, nhưng sau khi VAR kiểm tra, trọng tài công nhận pha lập công, giúp Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0.

Bình luận viên Nick Wright của Sky Sports nhận xét: “Eze đã trở lại một cách ngoạn mục. Đó là một bàn thắng tuyệt vời, từ đường chuyền đẹp mắt của Odegaard”.

Bayern Munich tìm được bàn gỡ hòa 1-1 trước Arsenal ở phút 35 nhờ công của Alphonso Davies. Harry Kane tung đường chuyền vượt tuyến đầy tinh tế từ giữa sân, đặt Davies vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Hậu vệ người Canada băng xuống rồi dứt điểm bằng lòng trong chân phải hiểm hóc, đánh bại David Raya.

Bàn thắng giúp Bayern giải tỏa sức ép sau quãng thời gian bị Arsenal lấn lướt. Trước đó, đội khách liên tục gây nguy hiểm từ các tình huống cố định và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 30, nhưng cú volley của Guimaraes lại đi chệch khung thành.

Thế trận trong hiệp hai diễn ra sôi nổi. Phút 61, Bayern được hưởng phạt đền do cú sút của Kane chạm tay TImber. Từ cự ly 11 m, cựu sao Tottenham không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn giúp chủ nhà lần đầu vượt lên dẫn trước.

Arsenal kiên trì gây sức ép và có bàn gỡ hòa ở phút 81. Đợt tấn công được kết thúc bằng pha dứt điểm chuẩn xác của Rice.