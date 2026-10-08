Bayern làm điều chưa từng có với Olise

Bayern sẵn sàng phá lệ để giữ chân Olise.

Olise vừa trải qua đợt tập trung đội tuyển đầy ấn tượng. Trong bốn trận dưới triều đại mới của HLV Zinedine Zidane, cầu thủ chạy cánh này ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo, liên tục trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của tuyển Pháp.

Phong độ ấy khiến Bayern càng quyết tâm giữ chân Olise dài hạn. Đội bóng xứ Bavaria được cho là muốn nhanh chóng hoàn tất việc gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh tương lai của cầu thủ 24 tuổi bị đặt dấu hỏi bởi những tin đồn liên quan đến Real Madrid.

Bayern sẵn sàng chấp nhận yêu cầu đưa điều khoản giải phóng vào hợp đồng mới từ phía Olise và người đại diện. Đây là bước nhượng bộ lớn của Bayern. CLB Đức nổi tiếng không muốn cài điều khoản phá vỡ hợp đồng, bởi có thể khiến họ mất quyền kiểm soát tương lai của những ngôi sao quan trọng.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của Olise, Bayern sẵn sàng phá lệ. Mức phí giải phóng được đề xuất lên tới 200 triệu euro, một con số đủ lớn để ngăn phần lớn các đội bóng tiếp cận cầu thủ người Pháp một cách dễ dàng.

Nếu điều khoản này xuất hiện trong hợp đồng mới, Olise vẫn sẽ có một lối thoát rõ ràng trong tương lai nếu muốn tìm kiếm thử thách mới. Nhưng bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu anh sẽ phải chấp nhận bỏ ra khoản tiền khổng lồ.

Real Madrid là mối đe dọa khiến Bayern đặc biệt lo lắng. Bayern vì thế muốn hành động trước khi giá trị của Olise tiếp tục tăng. Một màn trình diễn ấn tượng khi Bundesliga trở lại cuối tuần này sẽ càng củng cố vị thế của cầu thủ người Pháp.

Nếu đạt thỏa thuận, Bayern không chỉ giữ được một trong những tài năng sáng giá nhất đội hình mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ rằng Olise có thể ra đi, nhưng cái giá sẽ lên tới 200 triệu euro.