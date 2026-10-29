Bayern hủy diệt đối thủ với tỷ số 6-1

Bayern dễ dàng đi tiếp ở Cúp quốc gia Đức. Ảnh: Reuters,

Dù cất Harry Kane trên băng ghế dự bị, Bayern Munich vẫn dễ dàng áp đặt thế trận áp đảo. Ngay phút thứ 10, Ismael Saibari bứt tốc rồi chuyền dọn cỗ để Michael Olise đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số.

Bất ngờ xảy ra khi Mateusz Zukowski quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách ở phút 15 bằng pha solo đẹp mắt. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội hạng hai làm được. Saibari nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn cho "Hùm xám" chỉ 6 phút sau đó bằng cú dứt điểm tinh tế qua đầu thủ thành Dominik Reimann.

Cục diện hiệp hai hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của đội chủ nhà. Phút 51, Olise hoàn tất cú đúp với pha đá phạt đền chuẩn xác sau tình huống Alphonso Davies bị đốn ngã trong vùng cấm. Kể từ thời điểm này, hàng thủ Magdeburg hoàn toàn vỡ vụn.

Tuyển thủ Cananda tự mình ghi tên lên bảng điện tử ở phút 70 bằng pha đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Lennart Karl, trước khi sắm vai kiến tạo để hậu vệ cánh Nathaniel Brown băng vào nâng tỷ số lên 5-1 ở phút 73.

Đến phút 90+3, tiền vệ trẻ vào sân thay người David Santos Daiber ấn định bữa tiệc bàn thắng bằng cú nã đại bác đẹp mắt từ cự ly chừng 25 m găm thẳng vào góc lưới, khép lại chiến thắng áp đảo 6-1 cho "Hùm xám".

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