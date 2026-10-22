Bayern hoàn tất thương vụ 250 triệu euro

Bayern kiếm 250 triệu euro từ việc bán cổ phần.

Theo truyền thông Đức, tập đoàn chuyên về công nghệ sưởi ấm sẽ sở hữu lượng cổ phần ban đầu tương đương 5%. Tuy nhiên, do giao dịch được thực hiện thông qua đợt tăng vốn, tỷ lệ sở hữu sau đó sẽ vào khoảng 6,7%. Trong khi đó, ba cổ đông hiện hữu là Adidas, Audi và Allianz nắm giữ tỷ lệ khoảng 7,8% mỗi đơn vị.

Dù mở rộng cơ cấu cổ đông, Bayern vẫn duy trì quyền kiểm soát của tổ chức chủ quản FC Bayern eV. Theo điều lệ CLB, tổ chức này phải nắm giữ tối thiểu 70% cổ phần, bảo đảm Bayern giữ quyền tự chủ trong các quyết định quan trọng.

Viessmann trở thành doanh nghiệp thứ 4 đầu tư vào Bayern, sau Adidas mua cổ phần năm 2002 với giá 77 triệu euro, Audi tham gia năm 2010 với 90 triệu euro và Allianz đầu tư 110 triệu euro vào năm 2014. Thương vụ mới được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức.

Theo thỏa thuận, Max Viessmann dự kiến tham gia ban giám sát của Bayern. Cơ quan này hiện do Chủ tịch Herbert Hainer đứng đầu, với sự góp mặt của hai nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử CLB là Uli Hoeness và Karl-Heinz Rummenigge. Số thành viên ban giám sát sẽ tăng từ 9 lên 10 người.

Viessmann không phải đối tác xa lạ với Bayern. Mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu từ năm 2018 khi tập đoàn này trở thành đối tác khu vực của CLB tại Trung Quốc. Đến năm 2021, việc hợp tác được mở rộng sang Đông Nam Á và một số thị trường châu Âu.

Từ mùa 2022/23, Viessmann trở thành đối tác toàn cầu của Bayern. Một mùa giải sau, tập đoàn này tiếp tục hợp tác với đội nữ. Tháng 2 năm nay, hai bên thậm chí gia hạn thỏa thuận quốc tế đến năm 2029.