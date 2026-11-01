Bayern hòa Dortmund 2-2: Ngày không vui của Quả bóng Vàng

Trận đại chiến giữa hai đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga diễn ra trong bối cảnh Harry Kane vừa được vinh danh với danh hiệu Quả bóng Vàng 2026. Tiền đạo người Anh được Bayern tổ chức màn chào đón đặc biệt trước giờ bóng lăn, nhưng ngày trở lại sân cỏ sau khi nhận giải thưởng cá nhân cao quý lại trở thành một kỷ niệm không mấy dễ chịu đối với anh.

Quả bóng Vàng 2026 Harry Kane được đón chào theo cách đặc biệt trước trận Der Klassiker.

Bayern nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Ngay phút thứ 10, Michael Olise tung cú sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng dội cột dọc khung thành Dortmund. Đội khách cũng đáp trả bằng tình huống Jobe Bellingham dứt điểm từ khoảng cách 20 m, buộc thủ môn Jonas Urbig phải trổ tài cứu thua.

Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở khoảng 15 phút cuối. Jobe Bellingham tưởng như đã đưa Dortmund vượt lên sau tình huống hàng thủ Bayern mắc sai lầm, nhưng bàn thắng không được công nhận. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Carney Chukwuemeka đã va chạm và cản trở thủ môn Urbig trước khi Bellingham đưa bóng vào lưới.

Thoát khỏi bàn thua, Bayern nhanh chóng tận dụng lợi thế để mở tỷ số ở phút 38. Olise thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Konrad Laimer băng xuống đối mặt thủ môn Gregor Kobel. Cú dứt điểm đầu tiên của tiền vệ người Áo bị cản phá, nhưng anh kịp đá bồi thành công, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Konrad Laimer ăn mừng sau bàn mở tỷ số cho Bayern Munich.

Sau giờ nghỉ, Bayern tiếp tục có cơ hội gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, tình huống đáng chú ý nhất lại thuộc về Harry Kane ở phút 56. Sau cú volley của tiền đạo người Anh, Felix Nmecha để bóng chạm tay trong vòng cấm và Bayern được hưởng phạt đền.

Kane bước lên chấm 11 m với sự tự tin của một chân sút hàng đầu, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng dội xà ngang. Đây là lần thứ hai Kane đá hỏng phạt đền tại Bundesliga sau 27 lần thực hiện, đồng thời là tình huống bỏ lỡ đáng tiếc trong trận đấu đầu tiên kể từ khi anh giành Quả bóng Vàng.

Sai lầm của Kane nhanh chóng khiến Bayern phải trả giá. Phút 60, Chukwuemeka có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi chuyền bóng để Serhou Guirassy dứt điểm vào góc gần, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Dẫu vậy, Bayern không mất quá nhiều thời gian để tái lập lợi thế. Phút 66, Joshua Kimmich thực hiện quả tạt chính xác để Kane đánh đầu chuyền bóng vào khu vực nguy hiểm. Dayot Upamecano xuất hiện đúng lúc, đưa bóng vào lưới ở cự ly gần, giúp đội chủ nhà dẫn 2-1.

Trong khoảng thời gian còn lại, Bayern có thêm những cơ hội nhưng không thể kết liễu đối thủ. Kane từng đưa bóng dội cột dọc, trong khi Olise cũng có một số tình huống uy hiếp khung thành Kobel. Không thể gia tăng cách biệt, đội chủ nhà đã phải trả giá cho sự phung phí ấy.

Phút 89, Fabio Silva, cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị của Dortmund, nhận bóng trong vòng cấm và tung cú sút quyết đoán vào góc xa, đánh bại thủ thành Urbig. Bàn thắng muộn của tiền đạo người Bồ Đào Nha giúp đội khách giành lại 1 điểm trong trận đấu mà họ tưởng như đã phải ra về tay trắng.

Fabio Silva (trái) chia vui với các đồng đội sau bàn gỡ hòa kịch tính trước Bayern.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó. Ở những giây cuối cùng, Lennart Karl tung cú cứa lòng đưa bóng dội xà ngang khung thành Dortmund, khiến Bayern một lần nữa bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng. Trận hòa 2-2 giúp cả Bayern Munich và Dortmund tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau 8 vòng đấu Bundesliga 2026/27. Hai đội vẫn có cùng số điểm và chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Dù vậy, với Bayern, kết quả này để lại nhiều tiếc nuối, nhất là khi họ có cơ hội nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, Dortmund có thêm lý do để tự tin vào cuộc đua vô địch sau khi thể hiện khả năng bám đuổi và giành điểm ngay trên sân của đại kình địch.