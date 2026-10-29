Bayern đại thắng 6-1, Kane nghỉ trọn trận sau Quả bóng Vàng

Bayern Munich giành chiến thắng đậm đà. (Ảnh: FC Bayern)

Thi đấu tại Allianz Arena, Bayern Munich nhanh chóng thể hiện ưu thế. Michael Olise mở tỷ số ở phút thứ 10, nhưng Magdeburg bất ngờ đáp trả chỉ năm phút sau khi Mateusz Żukowski dứt điểm đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sự hưng phấn của đội khách không kéo dài. Phút 21, Olise chuyển sang vai trò kiến tạo để Ismael Saibari đưa Bayern dẫn 2-1. Magdeburg vẫn tạo được một số cơ hội đáng chú ý trong phần còn lại của hiệp 1, trong đó Barış Atik đưa bóng trúng cột dọc ngay trước giờ nghỉ.

Bayern hoàn toàn kiểm soát trận đấu sau giờ nghỉ. Alphonso Davies, được tung vào sân đầu hiệp 2, mang về quả phạt đền và Olise thực hiện thành công ở phút 50 để nâng tỷ số lên 3-1, hoàn tất cú đúp cá nhân.

Đến phút 70, Davies trực tiếp ghi tên lên bảng tỷ số. Chỉ ba phút sau, Nathaniel Brown nâng cách biệt lên 5-1. Trong thời gian bù giờ, cầu thủ trẻ David Santos Daiber ghi bàn ấn định chiến thắng 6-1 cho đội chủ nhà. Theo thống kê chính thức của Bayern, sáu bàn thắng lần lượt thuộc về Olise (2), Saibari, Davies, Brown và Santos Daiber.

Chiến thắng giúp Bayern giành quyền vào vòng 1/8 DFB-Pokal. Đây cũng là màn chạy đà thuận lợi trước trận đại chiến với Borussia Dortmund tại Bundesliga vào cuối tuần, sau đó là chuyến làm khách trên sân Atletico Madrid ở Champions League.

Bayern giành quyền vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia Đức. (Ảnh: FC Bayern)

Harry Kane có tên trong danh sách dự bị nhưng không được sử dụng phút nào. Trước trận đấu, tiền đạo người Anh được các đồng đội xếp hàng chào mừng và nhận sự tôn vinh từ người hâm mộ Bayern sau khi giành Quả bóng Vàng 2026.

Kane vừa trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ Michael Owen năm 2001. Tiền đạo 33 tuổi ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern mùa trước, góp công giúp đội bóng xứ Bavaria giành cú đúp quốc nội, đồng thời có sáu bàn tại World Cup trong hành trình cùng tuyển Anh vào bán kết.

Việc Kane được nghỉ không ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh tấn công của Bayern. Michael Olise đảm nhận vai trò nổi bật nhất với hai bàn thắng và một đường kiến tạo, trong khi những cầu thủ được trao cơ hội như Saibari, Brown hay Santos Daiber đều ghi dấu ấn.

Huấn luyện viên trưởng Vincent Kompany tiếp tục vắng mặt nên trợ lý Aaron Danks chỉ đạo Bayern từ khu kỹ thuật. Sau trận, Danks đánh giá đây là một trận đấu tích cực nhưng thừa nhận Bayern thi đấu khá khó khăn trong hiệp 1 trước khi kiểm soát tốt hơn sau giờ nghỉ.