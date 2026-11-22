Jamal Musiala trở thành tâm điểm tranh cãi liên quan đến tiền lương và tình trạng chấn thương tại Bayern.

Ngày 21/11, Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) công khai chỉ trích Bayern Munich sau những phát biểu của ban lãnh đạo về hợp đồng của Jamal Musiala. Tổ chức này nghi ngờ đội bóng Đức đang tìm cách gây sức ép để tiền vệ 23 tuổi chấp nhận điều chỉnh các điều khoản tài chính.

Tranh cãi bắt nguồn từ phát biểu của Karl-Heinz Rummenigge trên Sky Germany. Thành viên ban giám sát Bayern lo ngại Musiala khó lấy lại phong độ đỉnh cao sau nhiều chấn thương, đồng thời cho rằng CLB cần trao đổi với cầu thủ và người đại diện về mức đãi ngộ hiện tại.

Trước Rummenigge, Uli Hoeness và CEO Jan-Christian Dreesen cũng từng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng hồi phục của Musiala. Theo FIFPRO, việc ba lãnh đạo cấp cao liên tiếp đề cập hợp đồng và phong độ cầu thủ có dấu hiệu của một chiến lược gây sức ép.

FIFPRO nhấn mạnh các CLB phải tôn trọng hợp đồng đã ký, bất kể cầu thủ gặp chấn thương hay sa sút phong độ. Những vấn đề tài chính cũng cần được trao đổi riêng, thay vì công khai tạo thêm áp lực cho người đang điều trị.

Musiala gia hạn với Bayern đến năm 2030 vào tháng 2/2025. Tuy nhiên, anh liên tục gặp vấn đề sức khỏe, đáng chú ý là chấn thương gãy chân tại Club World Cup 2025. Tiền vệ người Đức vừa trở lại trong trận hòa Cologne 1-1 hôm 20/11, sau hơn hai tháng vắng mặt.

Theo ESPN, Musiala hưởng khoảng 21 triệu bảng mỗi năm, thuộc nhóm cầu thủ nhận lương cao nhất Bayern. Chính khoản đãi ngộ lớn khiến những phát biểu của lãnh đạo CLB trở nên nhạy cảm.

Trước phản ứng của FIFPRO, Bayern phủ nhận việc cố tình gây sức ép. Chủ tịch Herbert Hainer khẳng định CLB sẽ hỗ trợ Musiala trong quá trình hồi phục, còn Dreesen cho rằng chưa cần bàn thêm về hợp đồng.

Hiện Bayern chưa chính thức yêu cầu Musiala giảm lương. Tuy nhiên, tranh cãi đặt ra câu hỏi về cách đội bóng đối xử với một ngôi sao từng được kỳ vọng trở thành trụ cột lâu dài.