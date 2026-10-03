Bayer đầu tư 2,2 tỷ USD xây nhà máy dược phẩm mới tại Mỹ

Biểu tượng của Tập đoàn dược phẩm Bayer tại Wuppertal, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn dược phẩm và nông nghiệp Bayer của Đức ngày 2/10 thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD xây dựng một nhà máy dược phẩm mới tại New Albany, bang Ohio, Mỹ, nhằm mở rộng năng lực sản xuất thuốc điều trị ung thư, tim mạch và bệnh thận, đồng thời tạo khoảng 600 việc làm mới.

Đây là một trong những khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất của Bayer vào một cơ sở dược phẩm tại Mỹ. Nhà máy dự kiến trở thành một phần của mạng lưới hợp tác mới kết nối sản xuất công nghiệp với nghiên cứu học thuật tại thị trường này. Theo kế hoạch, mô-đun đầu tiên chuyên sản xuất hoạt chất dược phẩm sẽ bắt đầu vận hành vào năm 2031. Mô-đun thứ hai, phục vụ sản xuất thuốc thành phẩm, dự kiến đi vào hoạt động năm 2034.

Ông Sebastian Guth, người đứng đầu Bayer tại Mỹ, đồng thời phụ trách điều hành hoạt động của mảng dược phẩm, cho biết khoản đầu tư là bước tiếp theo nhằm mở rộng hoạt động dược phẩm và đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân tại Mỹ cũng như các thị trường khác. Theo ông, Mỹ hiện là thị trường dược phẩm tăng trưởng nhanh nhất của Bayer.

Bắc Mỹ hiện đóng góp khoảng 35% doanh thu của mảng dược phẩm Bayer. Trong 5 năm qua, tập đoàn đã đầu tư hơn 7 tỷ USD tại Mỹ vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Bayer đặt mục tiêu ít nhất tăng gấp đôi doanh thu thuốc kê đơn tại thị trường Mỹ vào cuối thập niên này.

Việc đẩy nhanh đầu tư tại Mỹ cũng phản ánh nhu cầu tái cơ cấu danh mục sản phẩm của Bayer khi doanh thu từ một số thuốc chủ lực cũ đang suy giảm. Thuốc chống đông máu Xarelto và thuốc điều trị mắt Eylea đang chịu sức ép ngày càng lớn từ thuốc cungg dòng và thuốc sinh học tương tự. Bayer kỳ vọng các sản phẩm mới sẽ bù đắp khoảng trống tăng trưởng và giúp mảng dược phẩm quay trở lại mức tăng trưởng trung bình một chữ số kể từ năm 2027.

Một trong những sản phẩm được đặt kỳ vọng lớn nhất là Nubeqa, thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt mà Bayer dự báo có thể đạt doanh thu hằng năm vài tỷ euro ở giai đoạn cao điểm. Các sản phẩm tăng trưởng khác gồm Kerendia, thuốc điều trị bệnh thận mạn tính ở bệnh nhân tiểu đường và suy tim; Asundexian, thuốc chống đông máu đang trong quá trình xin cấp phép tại các thị trường lớn; và Lynkuet, thuốc điều trị các cơn bốc hỏa trong thời kỳ mãn kinh.

Khoản đầu tư 2,2 tỷ USD được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép mạnh lên ngành dược phẩm nhằm giảm giá thuốc tại Mỹ. Theo nguyên tắc tối huệ quốc (MFN), Washington muốn giá thuốc tại Mỹ không cao hơn mức mà các hãng dược áp dụng tại những quốc gia công nghiệp phát triển tương đương.

Chính quyền Mỹ lập luận nước này chiếm chưa tới 5% dân số thế giới nhưng tạo ra khoảng 3/4 lợi nhuận toàn cầu của ngành dược phẩm. Theo các nghiên cứu, xét theo giá niêm yết, thuốc tại Mỹ hiện có giá cao gấp khoảng 3-4 lần so với nhiều nền kinh tế phát triển khác.

Kể từ khi chính sách mới được đưa ra, 26 hãng dược đã tự nguyện ký các thỏa thuận giá với Nhà Trắng. Theo chính quyền Mỹ, nhóm này chiếm khoảng 89% thị trường thuốc có thương hiệu. Tuy nhiên, tác động thực tế vẫn chưa rõ ràng do nội dung các hợp đồng không được công khai và các cam kết về giá đối với thuốc đã lưu hành chủ yếu áp dụng cho chương trình Medicaid và nhóm bệnh nhân tự chi trả.

Các doanh nghiệp ký thỏa thuận và đáp ứng điều kiện được miễn thuế nhập khẩu đối với thuốc còn bảo hộ sáng chế tới tháng 1/2029. Các mức thuế mới có thể lên tới 100% đối với một số sản phẩm. Bayer hiện chưa tham gia các thỏa thuận này. Tuy nhiên, tập đoàn cho rằng rủi ro thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ EU tương đối hạn chế do thỏa thuận thương mại với Washington quy định mức thuế 15%.

Vấn đề lớn hơn đối với Bayer là chính sách giá. Tập đoàn đang rà soát lại cách xác định giá và trình tự đưa thuốc mới ra thị trường. Đối với Asundexian, Bayer dự kiến trước tiên xác định giá tại Mỹ và Trung Quốc, sau đó mới triển khai tại châu Âu. Bayer cũng đã thông báo với những quốc gia được Mỹ sử dụng làm thị trường tham chiếu rằng mức giá tại các nước này cần tương đương với Mỹ; nếu không, việc đưa sản phẩm mới ra thị trường có thể bị trì hoãn.

Khoản đầu tư mới tại Ohio không chỉ nhằm mở rộng năng lực sản xuất mà còn phản ánh chiến lược tăng cường hiện diện lâu dài của Bayer tại thị trường dược phẩm lớn nhất thế giới, trong bối cảnh cạnh tranh, áp lực giá và chính sách thương mại của Mỹ đang buộc các tập đoàn dược phẩm toàn cầu điều chỉnh mạnh chiến lược đầu tư và định giá.