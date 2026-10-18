Lãnh đạo xã Hợp Thành khai mạc Lễ hội "Hương cốm mùa thu" 2026. Ảnh: Quốc Hồng

Bay xa hương cốm vùng cao Hợp Thành

Ngay từ sáng sớm, không gian lễ hội đã rộn rã tiếng cười nói và âm hưởng rộn ràng của các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa dân gian.

Điểm chạm sâu lắng nhất của phần lễ chính là nghi thức cúng cơm mới và nghi lễ "Then pang mẩu" (Then cốm mới) do các thầy Then chủ trì.

Giữa đất trời vùng cao, từng nén hương thành kính dâng lên tổ tiên, thần lúa và thần nông, gửi gắm lời cảm tạ sâu sắc vì một mùa màng ấm no, đồng thời đón hồn mẹ lúa về với bản làng.

Điều đáng quý là toàn bộ nghi lễ, từ tiếng hát, điệu múa cho đến cách thức thực hành đều do chính các nghệ nhân, thầy Then và người dân địa phương đảm nhiệm. Họ chính là những "nhân chứng sống" gìn giữ nhịp đập di sản giữa đời sống thường ngày.

Bay xa hương cốm vùng cao Hợp Thành (Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra vô cùng sôi động với hội thi giã cốm truyền thống của đồng bào Tày, Giáy. Mỗi đội thi gồm 5 thành viên khéo léo thực hiện từng công đoạn từ gặt lúa, giã, sàng đến sảy. Từng hạt cốm xanh ngắt, dẻo thơm được làm ra bằng tất cả sự tỉ mỉ và tâm huyết, kết tinh hương vị ngọt lành của những cánh đồng Hợp Thành.

Không gian văn hóa ấy càng thêm phong phú nhờ chuỗi hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như giải leo núi "Chinh phục thác Nậm Rịa" thu hút hơn 300 vận động viên, trình diễn trang phục dân tộc, các trò chơi dân gian, lửa trại và điệu xòe giã bạn thắm tình đoàn kết.

Việc duy trì và phát triển "Ngày hội hương cốm" từ năm 2018 đến nay cho thấy tầm nhìn chiến lược của Hợp Thành trong việc gắn kết giữa bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Lễ hội không chỉ tôn vinh nghề thủ công và nâng cao giá trị nông sản địa phương mà còn tạo ra sức hút mạnh mẽ để du khách được sống trong không gian văn hóa nguyên bản.

Qua đó, hương cốm Hợp Thành không chỉ thơm ngát trên những nếp nhà sàn mà còn bay xa, trở thành nhịp cầu đưa du khách đến gần hơn với tình đất, tình người Lào Cai mỗi độ thu về.

Tái hiện lễ Then pang mẩu (Then cốm mới ) là một nghi lễ tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày ở Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Tái hiện lễ Then pang mẩu ở Lễ hội "Hương cốm mới" xã Hợp Thành. Ảnh: Quốc Hồng

Các đại biểu và nhân dân tham dự Lễ hội. Ảnh: Quốc Hồng

Đồng bào các dân tộc ở địa phương và du khách tham dự Lễ hội Then pang mẩu. Ảnh: Quốc Hồng

Đồng bào dân tộc Dao đỏ giã cốm mới. Ảnh: Quốc Hồng

Lãnh đạo địa phương giã cốm cùng bà con người Tày ở xã Hợp Thành. Ảnh: Quốc Hồng

Cốm giã xong được các thiếu nữ Dao đỏ làm sạch vỏ trấu. Ảnh: Quốc Hồng

Từ hạt lúa nếp đã thành cốm mới. Ảnh: Quốc Hồng

Cốm mới vùng cao Hợp Thành nổi tiếng ở Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Bay xa hương cốm mới Hợp Thành. Ảnh: Quốc Hồng

Gian hàng Trường mầm non Hợp Thành tại Lễ hội. Ảnh: Quốc Hồng

Gian hàng của dân tộc Xa Phó tại Lễ hội. Ảnh: Quốc Hồng

Chấm điểm thi ẩm thực của các đội tại Lễ hội. Ảnh: Quốc Hồng

Trao phần thưởng cho các Đội thi đạt thành tích cao. Ảnh: Quốc Hồng

Trẻ em chơi trò đi cầu thăng bằng ở Lễ hội cốm mới. Ảnh: Quốc Hồng

Các em học sinh tham gia trò chơi bịt mắt đập niêu vui nhộn. Ảnh: Quốc Hồng

Du khách trải nghiệm giã cốm cùng đồng bào địa phương. Ảnh:Quốc Hồng

Du khách mua cốm làm quà tặng cho người thân. Ảnh: Quốc Hồng

Cánh đồng lúa nếp đặc hữu ở xã Hợp Thành. Ảnh: Quốc Hồng

Những hạt nếp căng mẩy, thơm ngon. Ảnh: Quốc Hồng

Đông vui Lễ hội "Hương cốm mùa thu" Hợp Thành. Ảnh: Quốc Hồng