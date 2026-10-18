Bay xa hương cốm vùng cao Hợp Thành
Ngày 18/10, xã vùng cao Hợp Thành (Lào Cai) chính thức khai mạc Lễ hội "Hương cốm mùa thu", mở ra không gian văn hóa đậm đà bản sắc để đồng bào các dân tộc lan tỏa giá trị di sản tới du khách.
Bay xa hương cốm vùng cao Hợp Thành
Ngay từ sáng sớm, không gian lễ hội đã rộn rã tiếng cười nói và âm hưởng rộn ràng của các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa dân gian.
Điểm chạm sâu lắng nhất của phần lễ chính là nghi thức cúng cơm mới và nghi lễ "Then pang mẩu" (Then cốm mới) do các thầy Then chủ trì.
Giữa đất trời vùng cao, từng nén hương thành kính dâng lên tổ tiên, thần lúa và thần nông, gửi gắm lời cảm tạ sâu sắc vì một mùa màng ấm no, đồng thời đón hồn mẹ lúa về với bản làng.
Điều đáng quý là toàn bộ nghi lễ, từ tiếng hát, điệu múa cho đến cách thức thực hành đều do chính các nghệ nhân, thầy Then và người dân địa phương đảm nhiệm. Họ chính là những "nhân chứng sống" gìn giữ nhịp đập di sản giữa đời sống thường ngày.
Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra vô cùng sôi động với hội thi giã cốm truyền thống của đồng bào Tày, Giáy. Mỗi đội thi gồm 5 thành viên khéo léo thực hiện từng công đoạn từ gặt lúa, giã, sàng đến sảy. Từng hạt cốm xanh ngắt, dẻo thơm được làm ra bằng tất cả sự tỉ mỉ và tâm huyết, kết tinh hương vị ngọt lành của những cánh đồng Hợp Thành.
Không gian văn hóa ấy càng thêm phong phú nhờ chuỗi hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như giải leo núi "Chinh phục thác Nậm Rịa" thu hút hơn 300 vận động viên, trình diễn trang phục dân tộc, các trò chơi dân gian, lửa trại và điệu xòe giã bạn thắm tình đoàn kết.
Việc duy trì và phát triển "Ngày hội hương cốm" từ năm 2018 đến nay cho thấy tầm nhìn chiến lược của Hợp Thành trong việc gắn kết giữa bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm.
Lễ hội không chỉ tôn vinh nghề thủ công và nâng cao giá trị nông sản địa phương mà còn tạo ra sức hút mạnh mẽ để du khách được sống trong không gian văn hóa nguyên bản.
Qua đó, hương cốm Hợp Thành không chỉ thơm ngát trên những nếp nhà sàn mà còn bay xa, trở thành nhịp cầu đưa du khách đến gần hơn với tình đất, tình người Lào Cai mỗi độ thu về.
Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/bay-xa-huong-com-vung-cao-hop-thanh-179261018145303453.htm