Bay từ Đà Nẵng vào Phú Quốc trả nhẫn cưới cho đôi khách Tây

Trưa 19/10, vợ chồng du khách người Bồ Đào Nha Ruben Ferreira (sinh năm 1993) và Mariana Madureira (sinh năm 1997) đến dạo chơi tại khu vực bãi biển Mỹ Khê (phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Trong lúc tắm biển, Ruben vô tình đánh rơi chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Sau 2 tiếng tìm kiếm, cặp vợ chồng đành bỏ cuộc vì sóng lớn.

"Lúc đó, chúng tôi nghĩ rằng cơ hội tìm lại nhẫn đã gần như bằng không. Nhưng không ngờ, một 'phép màu' đã xuất hiện, đến từ sự nhiệt tình và lòng tốt của mọi người", nam du khách nói với Tri Thức - Znews.

"Không thể tin được"

Với chút hy vọng còn sót lại, vợ chồng Ruben tìm đến một quán bar gần đó tìm kiếm sự giúp đỡ. Cả hai được hướng dẫn liên hệ Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Sau khoảng 10 phút, anh Phan Thanh Trinh - nhân viên ban quản lý - có mặt với dụng cụ dò kim loại, đề nghị hai du khách chỉ vị trí đánh rơi nhẫn. Lúc này, mực nước tại khu vực đã dâng cao khoảng 1,4 m. Sau một hồi nỗ lực, anh Trinh cho biết sẽ quay lại vào hôm sau khi mực nước hạ để tiếp tục tìm kiếm.

Tuy nhiên, vợ chồng Ruben đã có lịch bay Phú Quốc vào sáng 20/10, không thể ở lại đợi. "Hai bạn cứ bay theo lịch đi, tôi sẽ cố gắng tìm thêm rồi báo tin", anh Trinh trấn an.

Chiếc nhẫn cưới Ruben đánh rơi khi tắm biển.

Theo Ruben, trong quá trình trao đổi, nam nhân viên ban quản lý liên tục khẳng định việc hỗ trợ tìm đồ hoàn toàn miễn phí, hai vợ chồng không cần lo lắng phát sinh chi phí gì.

Trong ngày 20/10, sóng biển vẫn quá lớn, cát liên tục dịch chuyển. Anh Trinh tìm kiếm trong khoảng 3 tiếng vẫn không có kết quả. Không bỏ cuộc, sáng 21/10, anh trở lại khu vực và lần này, may mắn mỉm cười khi chiếc máy dò kim loại phát ra tiếng "bíp".

"Lúc anh ấy gọi video cho chúng tôi để xác nhận chiếc nhẫn, tôi như không tin vào mắt mình. Chúng tôi thực sự hạnh phúc và mãn nguyện", du khách Bồ Đào Nha nói.

Ruben cho biết thêm vợ chồng anh mới kết hôn ngày 3/10 và lựa chọn Việt Nam làm nơi nghỉ tuần trăng mật. Sau khi đáp chuyến bay hôm 9/10, cả hai đã đến Hà Nội, Sa Pa, Ninh Bình trước khi ghé Đà Nẵng.

Anh Trinh bay từ Đà Nẵng vào Phú Quốc trao nhẫn lại cho hai du khách.

Chiếc nhẫn cưới anh đeo bên trong có khắc tên vợ và ngày cưới "Mariana - 03/10/2026", không quá giá trị về vật chất nhưng có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Vì vậy sau khi tìm được, vợ chồng anh không muốn mạo hiểm gửi nhẫn qua đường chuyển phát vì sợ sẽ phát sinh sự cố. Cả hai cũng không thể tự bay trở lại Đà Nẵng vì sắp về nước.

Sau khi trao đổi, cặp du khách đề nghị mua vé máy bay khứ hồi, nhờ anh Trinh đem nhẫn trao tận tay và được ban quản lý đồng ý. Đây cũng là cách cả hai có thể gặp lại và trực tiếp nói lời cảm ơn ân nhân của mình.

Sáng 22/10, anh Trinh bay chuyến 7h vào Phú Quốc. Ở sân bay, vợ chồng Ruben đã đợi sẵn. Khoảnh khắc nhận lại chiếc nhẫn, Mariana không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động, còn Ruben liên tục nói: "Thật không thể tin được, cảm ơn anh rất nhiều".

"Chúng tôi không nghĩ có nhiều người sẵn lòng làm những điều như anh Trinh đã làm cho chúng tôi, cũng như những gì anh vẫn làm cho tất cả du khách và người dân địa phương cần giúp đỡ, mà không mong nhận lại bất cứ điều gì", Ruben bày tỏ.

Mong để lại ấn tượng đẹp về Việt Nam

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận sự việc nhân viên ban quản lý tìm lại tài sản cho hai du khách Bồ Đào Nha. Việc trao trả tài sản cũng diễn ra suôn sẻ trong ngày 22/10.

Anh Phan Thanh Trinh cũng không phải là cái tên xa lạ với nhiều du khách khi đến du lịch Đà Nẵng, đặc biệt với những người không may đánh rơi, thất lạc đồ trên bãi biển.

Anh Trinh chụp hình lưu niệm với hai du khách Bồ Đào Nha tại Phú Quốc.

Với anh, tình huống gần nhất với hai vị khách Bồ Đào Nha khá đặc biệt, khi quá trình tìm kiếm kéo dài 2 ngày với điều kiện bất lợi. Suốt nhiều giờ, anh phải ngâm mình trong làn nước để dò tìm chiếc nhẫn.

Anh cho biết vì cảm kích, vợ chồng Ruben liên tục đề nghị gửi quà cảm ơn song anh từ chối, cho biết đây là nhiệm vụ mình vốn phải làm. Khi anh không nhận tiền, cặp vợ chồng tiếp tục đề nghị mời anh ăn bữa trưa tại nhà hàng sang trọng nhưng tiếp tục nhận cái lắc đầu.

"Tôi nói với họ rằng không cần câu nệ. Hãy đến một quán ăn bình dân, tôi sẽ giới thiệu cho họ những món ăn ngon, rẻ ở địa phương", anh Trinh kể.

Vợ chồng Ruben hứa sẽ quay trở lại Việt Nam.

Trong suốt bữa ăn, dù khác biệt ngôn ngữ, hai bên vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương. Vợ chồng Ruben cũng bày tỏ nếu anh Trinh có dịp đến Bồ Đào Nha, hai người sẽ tiếp đãi lại chu đáo.

Trong nhiều năm làm việc tại Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, anh Trinh và đồng nghiệp đã hỗ trợ hàng trăm du khách tìm lại tài sản thất lạc, trong đó nhiều món có giá trị như trang sức, điện thoại, hộ chiếu.

"Tôi hy vọng sẽ góp phần để lại ấn tượng đẹp về Việt Nam với du khách trong nước và quốc tế", anh chia sẻ.

Với vợ chồng Ruben, sau khi về nước, cả hai cho biết chưa thể trở lại Việt Nam trong tương lai gần. Tuy nhiên, Việt Nam chắc chắn sẽ là điểm du lịch hai người sẽ đến lần nữa và giới thiệu cho bạn bè đến chơi.

"Có thể chúng tôi sẽ trở lại nhân dịp kỷ niệm 5 năm, 10 năm ngày cưới, với những ký ức đẹp về mảnh đất này", anh bày tỏ.

Mai An