Bay trên biển trời Cô Tô: Đánh thức sức hút du lịch mùa thu - đông

Toàn cảnh sự kiện.

Sự kiện do Công ty COTOGO phối hợp tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, đại diện doanh nghiệp, các phi công dù lượn cùng đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn dù lượn trên nền cảnh quan biển đảo Cô Tô. Những cánh dù rực rỡ sắc màu bay giữa nền trời xanh, phía dưới là biển biếc mênh mang, tạo nên khung cảnh ấn tượng, mang đến góc nhìn mới mẻ về vẻ đẹp vùng biển đảo Đông Bắc.

Những cánh dù rực rỡ sắc màu bay trên vùng biển đảo Cô Tô.

Không chỉ là hoạt động thể thao, giải trí, sự kiện còn hướng tới giới thiệu một sản phẩm du lịch trải nghiệm mới. Với lợi thế cảnh quan biển đảo và không gian bầu trời rộng mở, dù lượn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn khác biệt, góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch địa phương, nhất là trong mùa thu - đông.

Phát biểu khai mạc sự kiện, đồng chí Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu Cô Tô nhấn mạnh, một trong những định hướng quan trọng của địa phương là phát triển du lịch bền vững, từng bước khắc phục tính mùa vụ, hướng tới trở thành điểm đến du lịch bốn mùa.

Đồng chí Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Đặc khu Cô Tô phát biểu khai mạc sự kiện.

Theo đồng chí Lê Ngọc Hân, Cô Tô không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng vào mùa hè mà còn sở hữu vẻ đẹp bình yên, trong trẻo, khoáng đạt của mùa thu, cùng không gian biển đảo hùng vĩ và những trải nghiệm riêng biệt trong mùa đông, mùa xuân. Mỗi mùa đều có sức hấp dẫn riêng nếu được khai thác bằng những sản phẩm phù hợp và cách làm sáng tạo.

Sự kiện “Bay trên biển trời Cô Tô” vì thế không đơn thuần là hoạt động thể thao, trải nghiệm mà còn là hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, mở ra hướng tiếp cận mới trong khai thác tiềm năng biển đảo, thu hút du khách đến với Cô Tô trong mùa thu - đông. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp “Cô Tô - Tự hào điểm đến ASEAN”, từng bước khẳng định sức hấp dẫn của du lịch địa phương trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Ông Lê Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty COTOGO cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn mang đến một sản phẩm du lịch trải nghiệm mới mẻ, khác biệt, khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên và không gian biển đảo đặc trưng của địa phương.

Thông qua hoạt động dù lượn, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp Cô Tô từ trên cao, đồng thời có thêm lựa chọn trải nghiệm khi đến với vùng đảo. Doanh nghiệp kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cô Tô, tạo thêm sức hút cho điểm đến trong mùa thu - đông, góp phần giảm tính mùa vụ và mở ra cơ hội hợp tác phát triển du lịch giữa doanh nghiệp với địa phương.

Đại biểu và du khách tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm du lịch dù lượn tại Cô Tô.

Việc đưa vào khai thác những sản phẩm du lịch trải nghiệm mới được xem là hướng đi nhằm kéo dài thời gian hoạt động du lịch, tạo thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp và sinh kế cho người dân. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh Cô Tô không chỉ hấp dẫn bởi những bãi biển xanh, cát trắng vào mùa hè mà còn là điểm đến giàu trải nghiệm trong nhiều mùa của năm.

Chia sẻ tại sự kiện, phi công Nguyễn Văn Hòa, CLB Dù lượn Hà Nội (HNPG) cho biết, đây là lần đầu tiên anh được bay trên biển đảo Cô Tô. Anh ấn tượng với cảnh sắc biển trời nơi đây và đánh giá Cô Tô là điểm bay tiềm năng, có triển vọng phát triển.

Màn trình diễn dù lượn tạo điểm nhấn tại sự kiện “Bay trên biển trời Cô Tô”.

Theo phi công Nguyễn Văn Hòa, trải nghiệm ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ của Cô Tô từ trên cao sẽ mang đến cho du khách góc nhìn mới lạ, khác biệt và đầy cảm xúc.

Sự kiện “Bay trên biển trời Cô Tô” là nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Đây cũng là bước đi nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế biển đảo, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Cô Tô năng động, đa dạng và khác biệt, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.