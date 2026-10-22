'Bẫy tình' bằng công nghệ AI

“Sĩ quan hưu trí” giăng lưới tình

Khi những vỏ bọc doanh nhân thành đạt, giám đốc, “tổng tài”, “phi công” trở nên nhàm chán và dễ phát hiện, thì nay xuất hiện những “cán bộ công an”, “sĩ quan quân đội” chỉn chu và uy tín, lấp lánh trong bộ quân phục lực lượng vũ trang bằng công nghệ AI. Hồ sơ cá nhân được xây dựng khá bài bản với hình ảnh thể hiện đang làm việc tại nơi công tác, những câu chuyện về công việc và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nhằm đánh bóng, tô vẽ vào bản lý lịch kết bạn.

Các hội nhóm như: Mảnh ghép yêu thương, hội ly hôn tìm bạn đời, hội độc thân cần người tâm sự… quy tụ hàng ngàn thành viên, trong đó không ít nhân vật xuất hiện với hình ảnh bóng bẩy, chỉn chu gắn thêm mác “sĩ quan công an” về hưu đang cô đơn, muốn tìm kiếm bạn đời.

Mạo danh hình ảnh Công an bằng công nghệ AI để lên mạng tìm vợ

Cả đời gắn bó với văn phòng, sổ sách, khi nghỉ hưu thì bà D. lại thấy trống vắng, muốn tham gia hội nhóm để có nơi sinh hoạt, kết bạn giao lưu và cũng có ý định tìm một bờ vai để nương tựa khi về già. “Tôi thấy bản thân phù hợp với “hội ly hôn tìm bạn đời” nên rất nghiêm túc tham gia, chia sẻ về bản thân cũng như tìm kiếm đối tác phù hợp. Tại đây, tôi gặp được một đối tác rất uy tín, giới thiệu là cán bộ công an nghỉ hưu. Họ gửi cho tôi hình ảnh mặc quân phục, đơn vị từng công tác và thẻ cựu công an nữa nên tôi rất yên tâm”, bà D. chia sẻ cơ duyên làm quen với “cán bộ công an” hưu trí.

Yên tâm với bản lý lịch của đối phương, cả hai bắt đầu quá trình tìm hiểu. Ban đầu, họ chia sẻ chuyện gia đình, quan điểm và cuộc sống. Hơn một tháng, tình cảm mặn mà một chút, đối tác của bà D. rủ rê đầu tư vào dịch vụ “du học quốc tế”. “Ông ta nói, khi còn làm công an, có điều tra về mấy án kinh tế nên biết được dịch vụ này, làm ăn rất được. Ông ấy khuyên tôi có tiền nhàn rỗi thì đầu tư vào, rồi thành cổ đông, được chia cổ tức, lời hơn mấy lần gửi ngân hàng. Ông ta gửi cho tôi xem hồ sơ công ty, trong đó ông ta là cổ đông lớn. Tôi tin tưởng, dốc hết số tiền tiết kiệm và tiền được hỗ trợ sau khi nghỉ hưu vào đó”, bà D. cho biết.

Một tháng đầu tiên, bà D. được trả cổ tức ngay, rất hời. Sang tháng thứ 2, “công an hưu trí” tiếp tục rủ bà D. đầu tư tiếp để nâng lên thành cổ đông VIP, sẽ được hưởng nhiều đặc quyền hơn, được một suất du học Pháp cho con cháu và một suất du lịch trời Âu.

Nhiều phụ nữ nhìn vào bộ quân phục sao hàm lấp lánh, bản trích ngang kinh tế ổn định đã dễ dàng kết bạn, làm quen, tâm sự mà không biết rằng, cái bẫy tình do AI tạo ra. Đó là câu chuyện khóc cạn nước mắt của bà L.M.D (54 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh). Bà D. là kế toán của một đơn vị nhà nước. Năm ngoái, do sắp xếp lại bộ máy nên bà D. nghỉ hưu hưởng chế độ.

Hình ảnh quân nhân đưa lên trang hẹn hò, tìm bạn

“Ông ta nhắn tin, gọi điện liên tục nhưng tôi không còn tiền để đầu tư nữa. Sau đó, tôi không thấy ông ấy liên lạc. Tưởng ông ấy giận tôi. Không ngờ, tôi bị cắt đứt hoàn toàn với ông ta và công ty đã đầu tư. Tôi vào nhóm chat để tìm cũng không còn thấy tài khoản của người này. Tôi lo sợ nên nhờ người tìm hiểu cơ quan cũ của ông ta đã từng làm, thì té ngửa là không có ai như vậy”, bà D. nghẹn ngào kể.

Bà D. kiểm tra lại các giấy tờ, thông tin mà “người tình” đã từng gửi làm tin thì hóa ra hình ảnh được xây dựng, tô vẽ bằng công nghệ AI. “Mọi thứ làm giống như thật, từ bộ quân phục công an, các loại thẻ cho đến hồ sơ công ty cũng là “công nghệ” hết. Chỉ có tiền của tôi bị lừa là thật”, bà D. chua chát nói.

Không chỉ bà D. bị mác “sĩ quan công an” với bộ quân phục lấp lánh làm cho lu mờ. Nhiều nạn nhân cũng rơi vào cảnh tương tự khi không nhận ra bản chất của chiêu trò lừa đảo bằng công nghệ AI. Trong đó, bà P.T.O (50 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) đã bị một “đại tá quân đội” giăng bẫy tình hờ trên mạng xã hội. Bà O. tham gia “hội hưu trí tìm bạn đời” và nhanh chóng được một “đại tá” quân đội làm quen. “Họ chủ động kết bạn với tôi. Ban đầu tôi cũng sợ bị lừa nên thận trọng. Nắm được ý của tôi, họ gửi kèm hồ sơ cá nhân, đơn vị công tác, hình ảnh để tôi kiểm tra. Tôi cẩn thận nhờ người kiểm tra thông tin thì đúng là có vị đại tá này đã từng công tác ở đơn vị quân đội. Tôi thấy thế thì tin tưởng và mở lòng tìm hiểu”, bà O. nhớ lại buổi ban đầu sa lưới tình của “đại tá hưu trí”.

Cũng giống như kịch bản lừa đảo quen thuộc. Khi “con mồi” đã sập bẫy tình, đối tượng bắt đầu đưa ra những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn. Bà O. được rủ tham gia vào CLB “đừng để tiền rơi”, hoạt động theo phương thức nạp tiền nhận lãi. Cứ 2 triệu đồng sẽ nhận lãi 500.000 đồng/tuần hoặc hơn thế nữa. Có thể ngồi nhà vẫn dễ dàng kiếm lãi cao ngất ngưởng. “Lúc đầu mọi thứ đều trơn tru, tôi nạp vài triệu, vài ngày sau rút về cả gốc lẫn lãi. Nhưng đến khi vét cạn tài sản tích góp, nạp hơn 200 triệu thì tài khoản của tôi bỗng dưng biến mất. Không thể đăng nhập, không thể rút tiền, cũng chẳng còn ai phản hồi khi tôi liên hệ, họ chặn hết mọi liên lạc của tôi”, bà O. cho biết.

Ngoài các chiêu thức lừa đảo trong quá trình hẹn hò, người tham gia phải đóng ﻿các loại phí hỗ trợ lẫn nhau”

Bà O. quay lại chất vấn người tình “đại tá” quân đội, thì ông này nói bản thân cũng bị lừa giống như bà O. Người tình đề nghị giúp đỡ bà O. lấy lại số tiền thông qua các mối quan hệ trước đây cũng như quyền lực “khủng” thời còn đương chức. Nhưng đầu tiên, bà O. phải nộp cho “đại tá” số tiền 20 triệu để nhờ anh em quen biết điều tra. “Ông ta hứa trong vòng một tuần sẽ lấy lại được tiền và bắt kẻ lừa đảo. Nhưng khi tôi vừa chuyển tiền thành công thì “đại tá” cũng biến mất không để lại dấu vết”, bà O. đau đớn khi sập bẫy lần hai.

Không chịu ngồi yên, bà O. đã tìm đến tận nơi vị “đại tá” từng công tác để hỏi cho ra nhẽ. Tại đây, bà như chết điếng khi biết người mặc quân phục trong ảnh gửi cho bà để làm quen không hề có thật, nhưng tên tuổi, địa chỉ công tác thì đúng. “Bọn chúng xây dựng hình ảnh của một đại tá bằng AI, rồi ăn cắp thông tin của một vị đại tá có thật để lồng ghép, chỉnh sửa vào hồ sơ để đi lừa đảo”, bà O. cho biết một hình thức lừa đảo tinh vi xuất hiện.

Hình ảnh quý ông phong trần, giàu có được công nghệ AI xây dựng để đưa lên trang hẹn hò online

Cảnh giác với các “thợ săn” hẹn hò

Dù đây là chiêu trò lừa đảo không mới, nhưng nhiều người vẫn sập bẫy, đặc biệt là phụ nữ trung niên, sống độc thân, có điều kiện về kinh tế. Ngày 11/10, Công an phường Trảng Dài, TP Đồng Nai phát đi thông báo về thủ đoạn lừa đảo này. Công an phường Trảng Dài cho biết, lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội và tâm lý tin tưởng đối với lực lượng Công an, Quân đội. Không ít trường hợp, các đối tượng lấy hình ảnh của người thật được đăng tải công khai trên Internet để lập tài khoản giả. Tinh vi hơn, chúng có thể sử dụng công nghệ AI để tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh, video, xây dựng một nhân vật hoàn toàn không có thật nhưng dùng hình ảnh rất chân thực rồi chủ động làm quen, kết nối tình cảm với các nạn nhân là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Sau khi tạo dựng nhân thân tương đối hoàn hảo, đối tượng chủ động kết bạn, làm quen với người chúng đang hướng tới. Thời gian đầu, nội dung trao đổi chủ yếu xoay quanh công việc, cuộc sống, tình cảm nhằm tạo sự gần gũi và xây dựng lòng tin; dần dần để đối phương mất cảnh giác. Đến khi mối quan hệ đã trở nên thân thiết, đối tượng bắt đầu giới thiệu những “cơ hội kiếm tiền” như đầu tư trực tuyến, tham gia các chương trình ưu đãi hoặc các nền tảng có hình thức “nạp tiền nhận thưởng”...

Để nạn nhân tin tưởng tuyệt đối, những “gã thợ săn” thường hướng dẫn “con mồi” tham gia đầu tư ban đầu với số tiền nhỏ. Trên giao diện của website hoặc ứng dụng, tài khoản có thể liên tục hiển thị số dư, lợi nhuận hoặc phần thưởng tăng lên. Thậm chí, trong một số trường hợp, nạn nhân được cho rút một khoản tiền nhỏ trong giai đoạn đầu. Việc này nhằm tạo cảm giác nền tảng hoạt động bình thường và củng cố niềm tin rằng đây là một cơ hội kiếm tiền thực sự. Đến khi đối phương tin tưởng hoàn toàn, các đối tượng bắt đầu cất “mẻ lưới” lớn bằng cách đốc thúc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn dần lên.

Với trò chơi “vòng quay may mắn” hoặc “nạp tiền nhận thưởng”, hệ thống có thể thông báo người đang tham gia trúng một phần thưởng có giá trị cao nhưng muốn được nhận phải nạp tiền trước. Sau lần nạp đầu tiên, hàng loạt lý do tiếp tục được đưa ra như phải nạp thêm để đủ điều kiện nhận thưởng, thanh toán phí xác minh, phí thuế, nâng cấp tài khoản, hoàn thành nhiệm vụ hoặc mở khóa chức năng rút tiền... Một khi đã đâm lao thì phải theo lao theo lao. Đến khi nạn nhân không còn khả năng thanh toán hoặc nhận ra dấu hiệu bất thường thì đã muộn.

Trong quá trình quản lý địa bàn, Công an phường Trảng Dài đã ghi nhận một số trường hợp là phụ nữ bị “dính bẫy” của bọn tội phạm lừa đảo với các thủ đoạn nêu trên. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với những người mới quen trên mạng xã hội, sau đó rủ rê tham gia các sàn đầu tư, ứng dụng kiếm tiền, trò chơi có thưởng hoặc yêu cầu nạp tiền để nhận phần thưởng; đồng thời cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào những hình ảnh, video, giấy tờ hoặc thông tin được cung cấp qua mạng mà chưa có kiểm chứng; không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người quen qua mạng để tránh “tiền mất tật mang”.