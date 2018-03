Bay thẳng từ Trung Quốc về Hội An 'yêu'

Sau thời gian nói chuyện trên mạng, thanh niên đã từ Trung Quốc về thẳng Hội An gặp bạn gái rồi quan hệ.

Thanh niên quan hệ với bạn gái quen trên mạng là Hồ Đình Công (22 tuổi, trú xã Tam Hợp, H. Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An). Thiếu nữ đó là N.P.T (15 tuổi, trú Hội An, Quảng Nam).

Hồ Đình Công cho biết mình quen T thông qua mạng facebook. Sau thời gian nói chuyện, cảm thấy tâm đầu ý hợp nên đôi nam nữ này thổ lộ tình cảm yêu đương.

Được người yêu qua mạng bật đèn xanh, ngày 28/12 âm lịch vừa qua, Công từ Trung Quốc về Việt Nam nhưng không về nhà mà đón xe vô Hội An để đưa người yêu đi chơi.

Ban đầu, cả hai đón xe ra Đà Nẵng thuê nhà nghỉ để tâm sự. Vài ngày sau, Công rủ T. vào nhà người quen tại TPHCM chơi rồi thuê nhà nghỉ để ở.

Hồ Đức Công trước khi bị bắt

Những ngày du lịch tại TPHCM, Công đã quan hệ với T. dù biết T. chưa đủ tuổi thành niên. Sau đó, từ TPHCM, Công đưa người yêu về Nghệ An nhằm ra mắt gia đình.

Khi về Nghệ An, Công không đưa T. về nhà mình mà dẫn về nhà chú để ở nhờ. Khi Công đang chuẩn bị khăn gói cùng người yêu tiếp tục đi lên hướng Lạng Sơn thì bị công an tỉnh Quảng Nam bắt vì trước đó gia đình T đã trình báo công an về việc thiếu nữ mất tích.

Tại trụ sở công an, Hồ Đình Công sau nhiều lần quanh co chối tội, cuối cùng cũng thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, T. là học sinh giỏi nhưng vì ham chơi nên đã nghỉ, bỏ nhà để đi với bạn trai.

Lược theo CAĐN