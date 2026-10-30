Bảy tàu chở 288.000 tấn dầu diesel Nga đang trên đường tới Mỹ

Một tàu chở dầu của Nga . Ảnh: TTXVN phát

Các chuyến hàng được thực hiện trong bối cảnh Moskva và Washington vừa đạt thỏa thuận về việc cung cấp nhiên liệu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế.

Theo The Kyiv Independent, bản đồ theo dõi trực tuyến do Greenpeace phát triển cho thấy các tàu chở dầu nói trên đang di chuyển trên Đại Tây Dương, trong đó có một tàu đang tiến gần đến Bờ Đông nước Mỹ. Thông tin được công bố sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga, tạo điều kiện triển khai thỏa thuận cung ứng dầu diesel giữa hai nước.

Trước đó, ngày 9/10, Tổng thống Donald Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế, sau cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo tuyên bố của ông Trump, Nga dự kiến tiếp tục cung cấp 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong giai đoạn tiếp theo. Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách tăng nguồn cung nhiên liệu và kiềm chế giá dầu diesel. Washington cũng tạm thời miễn trừ một số biện pháp trừng phạt đối với nhiên liệu Nga để tạo điều kiện cho hoạt động giao dịch.

Theo Greenpeace Ukraine, 7 tàu được xác định gồm Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea và Primorye.

Trong tuyên bố ngày 29/10, bà Polina Kolodiazhna, chuyên gia vận động về năng lượng tại Greenpeace Ukraine, bày tỏ quan ngại về việc nối lại hoạt động thương mại năng lượng với Nga. Tổ chức này cho rằng các chuyến hàng có thể làm giảm hiệu quả của những biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Moskva.

Theo cổng thông tin về các biện pháp trừng phạt liên quan đến xung đột của Ukraine, 3 tàu Talisman, Leruo và Primorye nằm trong danh sách trừng phạt của một số quốc gia và được phía Ukraine xếp vào nhóm tàu thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga. Riêng tàu Talisman đã chịu lệnh trừng phạt của Mỹ từ tháng 1/2025.

Các tàu nói trên dự kiến đến Mỹ vào đầu tháng 11, song hiện chưa rõ chúng sẽ cập cảng nào.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh hạn chế quyền tiếp cận một số dữ liệu về các nhà máy lọc dầu và hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này. Động thái được đưa ra trong bối cảnh các cơ sở năng lượng của Nga trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công của Ukraine. Việc điều chỉnh phạm vi công bố thông tin được cho là sẽ khiến hoạt động theo dõi các chuyến hàng năng lượng của Nga trở nên khó khăn hơn.