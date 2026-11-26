Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt phá đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú tại phường Phước Long, TP.HCM) cầm đầu đường dây đã cùng đồng bọn rao bán hơn 600 “suất mua nhà ở xã hội”, chiếm đoạt trên 150 tỉ đồng của hơn 600 bị hại. Cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại.

Để tìm người mua, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1989, trú tại phường Phước Long) và Lê Văn Khoa (sinh năm 1995, trú tại phường Long Trường) thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, tuyển nhân viên môi giới tìm khách có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Quế còn móc nối với Huỳnh Tiến Đạt (sinh năm 1991, trú tại phường An Hội Đông) và các môi giới bên ngoài để rao bán suất mua căn hộ tại dự án.

Nhằm khiến khách hàng tin mình được chủ đầu tư ủy quyền, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TP.HCM, đồng thời làm giả văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan này.

Những lời chào mời có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” được đưa ra để thu hút người mua. Khi khách tin tưởng ký hợp đồng, nhóm yêu cầu nộp 150-900 triệu đồng cho mỗi suất dưới danh nghĩa “phí mua suất”, rồi chiếm đoạt.

Tang vật vụ án

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 31 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân xác minh thông tin trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền; cảnh giác với những lời mời mua suất ưu tiên, không chuyển tiền cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền hoặc tiếp tay hợp thức hóa hồ sơ trái quy định.