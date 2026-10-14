Bảy Sang phát hiện ra bí mật chấn động của Sáu Lém

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 36 phim "Phù sa", bố của Nghiệm tức giận hỏi con trai vì sao có liên quan đến công ty Minh Hải, Nghiệm định giải thích nhưng tiếp tục bị bố tra hỏi, mọi giấy tờ của Minh Hải đều do Nghiệm ký tá.

Hoá ra, bố Nghiệm đã bị qua mặt, không hề biết chuyện lớn như thế này.

Bố của Nghiệm trách móc con trai trong hoạt động của công ty Minh Hải. Ảnh VFC

Trong khi đó, Phù Sa đang chụp ảnh cho bà ngoại, mọi người nhớ về hình ảnh Bình Hòa cách đây nhiều năm nhưng tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng khiến bờ sông tiến dần vào sát nhà cửa. Đúng lúc này, Phù Sa nhìn thấy Sáu Lém cùng Kiên đang ráo riết đi thuyền dưới sông để kiếm tìm gì đó.

Nhận thấy việc này có thể có liên quan đến chú Tám máy nên Phù Sa lập tức tới nhà chú Tám và cũng gặp Chơn đang ở đó để hỏi tìm giấy tờ.

Phù Sa phát hiện nhóm người đang tìm kiếm ở dưới sông. Ảnh VFC

Chơn mang tiền về cho thím Tám chữa bệnh và xin lấy đi một túi giấy tờ của chú Tám. Thấy thím Tám nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với chồng mình nên Chơn đã giải thích và động viên thím.

Hiện tại, Tám máy vẫn đang không rõ tung tích. Người của Nghiệm cũng đang ráo riết truy lùng.

Chơn tới nhà chú Tám để lấy một số giấy tờ. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, nhận thấy Sáu Lém có hành tung lạ nên Bảy Sang âm thầm đi theo và biết được tin chấn động. Khi đang cố gắng ghi lại cuộc nói chuyện thì Bảy Sang bị bên kia phát hiện.

Tập 36 phim "Phù sa" phát sóng lúc 21h00 ngày 14/10 trên VTV1.